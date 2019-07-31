Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 211-ФЗ "О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340, 3341; 2001, N 1, ст. 18; N 33, ст. 3413; N 53, ст. 5015; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3027; 2003, N 1, ст. 2; N28, ст. 2886; 2004, N27, ст. 2711; N31, ст. 3231; N 34, ст. 3522, 3524; N 45, ст. 4377; 2005, N 24, ст. 2312; N 30, ст. 3129, 3130; 2006, N 10, ст. 1065; N23, ст. 2382; N31, ст. 3436; N45, ст. 4627, 4628; N50, ст. 5279; 2007, N1, ст. 39; N21, ст. 2462; N23, ст. 2691; N31, ст. 3991; N45, ст. 5417; N49, ст. 6071; 2008, N30, ст. 3614, 3616; N 48, ст. 5504, 5519; N 52, ст. 6237; 2009, N 1, ст. 13; N 29, ст. 3598; N 48, ст. 5731, 5737; N 51, ст. 6155; N 52, ст. 6444, 6455; 2010, N15, ст. 1737; N25, ст. 3070; N31, ст. 4198; N32, ст. 4298; N 40, ст. 4969; N 45, ст. 5756; N 48, ст. 6247; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 7; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4583, 4587, 4593; N 45, ст. 6335; N 48, ст. 6729, 6731; N 49, ст. 7014, 7016, 7017, 7043; N 50, ст. 7359; 2012, N31, ст. 4334; N 41, ст. 5526; N 53, ст. 7596, 7619; 2013, N 19, ст. 2321; N 23, ст. 2866, 2889; N 30, ст. 4031, 4048, 4049; N 40, ст. 5037, 5038; N 44, ст. 5645; N48, ст. 6165; N 52, ст. 6985; 2014, N16, ст. 1835; N23, ст. 2938; N48, ст. 6647, 6657, 6660, 6661; 2015, N1, ст. 17, 32; N29, ст. 4340; N 48, ст. 6684, 6687, 6692; 2016, N 1, ст. 16; N 7, ст. 920; N 22, ст. 3092; N23, ст. 3298; N26, ст. 3856; N27, ст. 4175; N49, ст. 6844, 6847; 2017, N1, ст. 4, 16; N11, ст. 1534; N30, ст. 4441, 4448; N45, ст. 6579; N 47, ст. 6842; N 49, ст. 7307, 7315, 7318, 7320, 7323; 2018, N 1, ст. 50; N18, ст. 2565, 2568; N24, ст. 3410; N32, ст. 5087, 5090, 5094, 5095; N 45, ст. 6828, 6847; N 47, ст. 7135; N 49, ст. 7496; N 53, ст. 8416, 8419; 2019, N 16, ст. 1826; N 18, ст. 2225) следующие изменения:

1) подпункт 17 пункта 2 статьи 146 изложить в следующей редакции:

"17) передача на безвозмездной основе:

в собственность некоммерческой организации, основными уставными целями которой являются популяризация и проведение чемпионата мира FIA "Формула-1", объекта недвижимого имущества для проведения шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии "Формула-1", а также одновременно с указанным объектом недвижимого имущества нематериальных активов и (или) необходимых для обеспечения функционирования указанного объекта недвижимого имущества объектов инфраструктуры, движимого имущества;

в государственную или муниципальную собственность объекта недвижимого имущества, предназначенного для проведения спортивных мероприятий по конькобежному спорту, а также одновременно с указанным объектом недвижимого имущества необходимых для обеспечения функционирования указанного объекта недвижимого имущества объектов инфраструктуры, движимого имущества;";

2) в статье 149:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 36 следующего содержания:

"36) услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемых региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В целях настоящего подпункта к услугам по обращению с твердыми коммунальными отходами относятся услуги, в отношении которых органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное регулирование тарифов, либо органом местного самоуправления, осуществляющим регулирование тарифов (в случае передачи ему соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации) (далее в настоящем подпункте - орган регулирования тарифов), утвержден предельный единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами без учета налога.

Положения настоящего подпункта подлежат применению налогоплательщиком в течение пяти последовательных календарных лет начиная с года, в котором введен в действие предельный единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами без учета налога, вне зависимости от последующего установления органом регулирования тарифов предельного единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с учетом налога в течение указанного периода.";

б) подпункт 29 пункта 3 дополнить словами ", региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами";

3) статью 284 дополнить пунктом 112 следующего содержания:

"112. Для организаций, которым присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", законами субъектов Российской Федерации может устанавливаться налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, в размере 0 процентов. В случае принятия субъектом Российской Федерации такого решения налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 процентов.

Указанные налоговые ставки применяются к прибыли регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами от деятельности в рамках договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость.

3. Положения подпункта 36 пункта 2 и подпункта 29 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении операций по реализации услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемых региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, по предельным единым тарифам, вводимым в действие с 1 января 2020 года.

4. Положения пункта 112 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к налоговой базе по налогу на прибыль организаций, исчисляемой начиная с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин