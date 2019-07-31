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Названа причина смерти звезды Disney, 20-летнего актера Камерона Бойса

Новости
    31.07.2019, 15:06
Текст:   Олег Усков

Американский актер Камерон Бойс, о загадочной смерти которого сообщалось в начале месяца, умер в результате "внезапного массивного эпилептического припадка".

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Публикация от Cameron Boyce (@thecameronboyce)

Об этом пишет портал Deadline со ссылкой на Департамент судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса. Официальный отчет опубликован офисом коронера округа во вторник.

Уточнено, что вскрытие актера было произведено в понедельник, 8 июля, но ведомство откладывало обнародование официальной причины смерти Бойса "в ожидании дальнейшего расследования".

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Prince vibes 4eveaaaa!!!!

Публикация от Cameron Boyce (@thecameronboyce)

Камерон был обнаружен мертвым 6 июля в его доме в Северном Голливуде. На тот момент представитель семьи актера заявил СМИ, что Бойс умер во сне из-за неуказанного заболевания, которым юноша страдал последние три года. Позже семья уточнила, что у артиста была эпилепсия.

Бойс родился 28 мая 1999 года в Лос-Анджелесе. Сниматься начал в девятилетнем возрасте. Дебют - хоррор Александра Ажи "Зеркала".

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my chin matches my sweater

Публикация от Cameron Boyce (@thecameronboyce)

Далее - "Одноклассники", где он сыграл сына Адама Сэндлера, и их сиквел, фантастический мюзикл "Наследники" и его сиквелы, сериал Disney "Джесси", "Танцевальная лихорадка", "Легион экстраординарных танцоров", озвучка мультсериалов про Человека-паука.

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