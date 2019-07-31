Не забудьте обновиться. В Windows 10 появится долгожданная функция

В одном из грядущих обновлений Windows 10 появится возможность восстановления системы из облачного хранилища данных. Аналогичная функция давно присутствует в macOS - там она называется Internet Recovery.

Если с системой произойдет инцидент, в результате которого она потеряет работоспособность, пользователю не нужно будет искать загрузочный диск - достаточно будет просто доступа в интернет. Все необходимые для восстановления файлы загрузятся с серверов Microsoft, а время ожидания будет зависеть только от ширины канала.

Ожидается, что облачное восстановление появится в сборке Windows 10 c номером 18950. Актуальная версия сборки имеет номер 18945, то есть ждать осталось не очень долго.