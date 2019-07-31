Принят Государственной Думой 16 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 27, ст. 2717; 2007, N 1, ст. 21; 2008, N 52, ст. 6236; 2011, N 49, ст. 7064; 2012, N 41, ст. 5531; 2013, N 51, ст. 6699; 2014, N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4268; 2015, N 1, ст. 10; N 13, ст. 1811; 2016, N1, ст. 11; N27, ст. 4265, 4293; 2018, 32, ст. 5131) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) часть четвертую изложить в следующей редакции:

"Право совершать нотариальные действия, предусмотренные статьей 37 настоящих Основ, имеют следующие должностные лица местного самоуправления:

1) в поселении, в котором нет нотариуса, - глава местной администрации поселения и (или) уполномоченное должностное лицо местной администрации поселения;

2) в расположенном на межселенной территории населенном пункте, в котором нет нотариуса, - глава местной администрации муниципального района и (или) уполномоченное должностное лицо местной администрации муниципального района;

3) во входящем в состав территории муниципального округа, городского округа населенном пункте, не являющемся его административным центром, в котором нет нотариуса, - уполномоченное должностное лицо местной администрации муниципального округа, городского округа в случае, если такое должностное лицо в соответствии со своей должностной инструкцией исполняет должностные обязанности в данном населенном пункте.";

б) дополнить новой частью пятой следующего содержания:

"Сведения о должностных лицах местного самоуправления, указанных в части четвертой настоящей статьи, направляются в территориальный орган юстиции для учета по форме и в порядке, которые установлены федеральным органом юстиции.";

в) части пятую и шестую считать соответственно частями шестой и седьмой;

2) в части первой статьи 31 слово "пятой" заменить словом "шестой";

3) статью 16 дополнить частью двенадцатой следующего содержания:

"Нотариус обязан соблюдать график приема населения, утвержденный нотариальной палатой субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 25 настоящих Основ.";

4) часть вторую статьи 25 дополнить словами "; определяет перечень поселений или населенных пунктов, входящих в состав нотариального округа, в которых отсутствует нотариус и имеется потребность в совершении нотариальных действий; по мере необходимости, но не реже двух раз в год утверждает график приема населения в указанных поселениях или населенных пунктах и незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня с момента его утверждения доводит указанный график приема населения до сведения соответствующего должностного лица местного самоуправления и территориального органа юстиции; обеспечивает соблюдение нотариусами указанного графика приема населения";

5) в статье 331:

а) часть вторую дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) соблюдение должностными лицами местного самоуправления требований настоящих Основ о круге лиц, для которых они имеют право совершать нотариальные действия;";

б) дополнить частью четвертой следующего содержания:

"В случае невыполнения законных требований территориального органа юстиции при проведении проверки либо невыполнения предписания или представления территориального органа юстиции должностное лицо местного самоуправления несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.";

6) в статье 37:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 37. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами местного самоуправления";

б) в части первой:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"Должностные лица местного самоуправления, указанные в части четвертой статьи 1 настоящих Основ, имеют право совершать следующие нотариальные действия для лиц, зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в соответствующих поселении, населенном пункте:";

пункт 1 признать утратившим силу;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) удостоверять доверенности, за исключением доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом;";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) принимать меры по охране наследственного имущества путем производства описи наследственного имущества;";

в) часть вторую изложить в следующей редакции:

"Законодательными актами Российской Федерации должностным лицам местного самоуправления, указанным в части четвертой статьи 1 настоящих Основ, может быть предоставлено право на совершение иных нотариальных действий.";

г) в части третьей слова "завещания или" и слова "завещание или" исключить;

7) часть третью статьи 39 изложить в следующей редакции:

"Порядок совершения нотариальных действий должностными лицами местного самоуправления, наделенными правом совершать нотариальные действия в соответствии с частью четвертой статьи 1 настоящих Основ, устанавливается Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий, утверждаемой федеральным органом юстиции.";

8) часть третью статьи 441 признать утратившей силу;

9) статью 65 изложить в следующей редакции:

"Статья 65. Поручение о принятии мер по охране наследственного имущества

В случае, если наследственное имущество находится в разных местах, нотариус по месту открытия наследства направляет через территориальные органы федерального органа юстиции нотариусу, а в случае, если в поселении или населенном пункте нет нотариуса, то соответствующему должностному лицу местного самоуправления, указанному в части четвертой статьи 1 настоящих Основ, обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества путем производства описи наследственного имущества.

В случае, если нотариусу по месту открытия наследства известно, кем должны быть приняты меры по охране имущества путем производства описи наследственного имущества, такое поручение направляется соответствующему нотариусу либо соответствующему должностному лицу местного самоуправления, указанному в части четвертой статьи 1 настоящих Основ, по месту нахождения этого имущества.

Нотариус либо должностное лицо местного самоуправления, указанное в части четвертой статьи 1 настоящих Основ, принявшие меры по охране наследственного имущества, сообщают нотариусу по месту открытия наследства о принятии указанных мер путем направления акта описи наследственного имущества.";

10) в части второй статьи 66 второе предложение изложить в следующей редакции: "В случае, если в поселении или населенном пункте нет нотариуса, опись наследственного имущества и передача его на хранение осуществляются должностным лицом местного самоуправления, наделенным правом совершать нотариальные действия в соответствии с частью четвертой статьи 1 настоящих Основ.".

Статья 2

Внести в часть 1 статьи 161 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N40, ст. 3822; 2007, N1, ст. 21; N 43, ст. 5084; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5733; N 52, ст. 6441; 2010, N 49, ст. 6409; 2011, N 50, ст. 7353; 2012, N 29, ст. 3990; N 31, ст. 4326; N 53, ст. 7596; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4218, 4257; 2015, N 13, ст. 1808; 2016, N 26, ст. 3866; 2017, N 31, ст. 4751; N 50, ст. 7563; 2018, N 31, ст. 4833; N 53, ст. 8424; 2019, N 18, ст. 2211) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 19 следующего содержания:

"19) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории муниципального округа, городского округа и не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса;";

2) дополнить пунктом 20 следующего содержания:

"20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приеманаселения, утвержденным нотариальной палатой субъекта Российской Федерации.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

Президент Российской Федерации Путин