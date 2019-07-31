Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 232-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере образования и науки"

Принят Государственной Думой 18 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 48, ст. 6165; 2014, N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, 2933; N 30, ст. 4217, 4257, 4263; 2015, N 1, ст. 53; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3989; N 29, ст. 4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 9, 24, 72, 78; N 27, ст. 4160, 4219, 4223, 4238, 4239, 4245, 4246, 4292; 2017, N 18, ст. 2670; N 50, ст. 7563; 2018, N 1, ст. 57; N 9, ст. 1282; N 27, ст. 3945; N 28, ст. 4152; N 31, ст. 4860; N 32, ст. 5110, 5130; N 53, ст. 8423; 2019, N 25, ст. 3160) следующие изменения:

1) в пункте 6 статьи 2 слова "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики н нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "в зависимости от уровня образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования";

2) в статье 7:

а) часть 6 признать утратившей силу;

б) в части 7:

пункт 7 признать утратившим силу;

дополнить пунктами 8-10 следующего содержания:

"8) принимает нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий, в том числе административные регламенты предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере переданных полномочий, а также имеет право устанавливать целевые прогнозные показатели осуществления переданных полномочий;

9) осуществляет согласование назначения на должность руководителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере высшего образования;

10) вносит в Правительство Российской Федерации предложения об изъятии полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, у органов государственной власти субъектов Российской Федерации.";

в) в части 8:

в пункте 1 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию" заменить словами "по контролю и надзору";

в пункте 5 слова "в пункте 1 части 6" заменить словами "в пункте 8 части 7";

3) часть 8 статьи 11 изложить в следующей редакции:

"8. Перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования с указанием квалификации, присваиваемой по соответствующим профессиям и специальностям среднего профессионального образования, порядок формирования этих перечней утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования с указанием квалификации, присваиваемой по соответствующим специальностям и направлениям подготовки высшего образования, порядок формирования этих перечней утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. При утверждении новых перечней профессий, специальностей и направлений подготовки в зависимости от уровня образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, может устанавливаться соответствие указанных в этих перечнях отдельных профессий, специальностей и направлений подготовки профессиям, специальностям и направлениям подготовки, указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.";

4) в статье 12:

а) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. Порядок разработки примерных основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра указанных примерных основных образовательных программ, особенности разработки, проведения экспертизы и включения в такой реестр примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования в области информационной безопасности, а также организации, которым предоставляется право ведения реестра примерных основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего профессионального образования, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Порядок разработки примерных основных образовательных программ высшего образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ высшего образования, особенности разработки, проведения экспертизы и включения в такой реестр примерных основных образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и примерных основных образовательных программ высшего образования в области информационной безопасности, а также организации, которым предоставляется право ведения реестра примерных основных образовательных программ высшего образования, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.";

б) в части 13 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения";

5) в статье 13:

а) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, и ее виды утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования, и ее виды утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования.";

6) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения и дополнительным общеобразовательным программам устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.";

6) в статье 16:

а) в части 2 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

б) в части 3 второе предложение изложить в следующей редакции: "Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.", дополнить предложением следующего содержания: "Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования.";

7) в статье 18:

а) в части 7 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

б) в части 8 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

8) в части 3 статьи 19 второе предложение изложить в следующей редакции: "Типовые положения об учебно-методических объединениях в системе общего образования и среднего профессионального образования утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.", дополнить предложением следующего содержания: "Типовое положение об учебно-методических объединениях в системе высшего образования утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования.";

9) часть 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:

"4. В целях создания условий для реализации инновационных проектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования, организации, указанные в части 3 настоящей статьи и реализующие указанные инновационные проекты и программы, признаются федеральными или региональными инновационными площадками и составляют инновационную инфраструктуру в системе образования. Порядок формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования (в том числе порядок признания организации федеральной инновационной площадкой) устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Перечень федеральных инновационных площадок устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, в соответствии с установленной сферой ведения. Порядок признания организаций региональными инновационными площадками устанавливается органами государственной власти субъектов Российской Федерации.";

10) в части 5 статьи 24 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования";

11) в статье 27:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Профессиональными образовательными организациями могут создаваться кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализаций государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Образовательными организациями высшего образования могут создаваться кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования.";

б) в части 7 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования";

12) пункт 151 части 3 статьи 28 изложить в следующей редакции:

"151) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Порядок организации социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Порядок организации социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях высшего образования устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования;";

13) пункт 3 части 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:

"3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации, организации дополнительного образования, подлежащих самообследованию, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. Показатели деятельности организации дополнительного профессионального образования, подлежащей самообследованию, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Порядок проведения самообследования образовательной организацией устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования;";

14) часть 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:

"3. Студентам (курсантам) бесплатно предоставляется зачетная книжка, а студентам также студенческий билет. Образцы зачетной книжки и студенческого билета для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Образцы зачетной книжки и студенческого билета для студентов (курсантов), осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования.";

15) в статье 34:

а) в части 1:

в пункте 12 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

в пункте 14 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном в зависимости от уровня образовательных программ федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования;";

б) в части 9 третье предложение изложить в следующей редакции: "Порядок и условия осуществления такого перевода в зависимости от уровня образовательных программ устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования.";

в) в части 10 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

16) в статье 36:

а) в части 3 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования";

б) в части 4 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования";

в) в части 6 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования";

г) в части 14 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования";

17) в пункте 4 части 4 статьи 41 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения";

18) в части 5 статьи 42 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения";

19) часть 12 статьи 43 изложить в следующей редакции:

"12. Порядок применения к обучающимся по образовательным программам основного общего образования, образовательным программам среднего общего образования, образовательным программам среднего профессионального образования и соответствующим дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения и дополнительным общеобразовательным программам мер дисциплинарного взыскания и снятия их с указанных обучающихся устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Порядок применения к обучающимся по образовательным программам высшего образования и соответствующим дополнительным профессиональным программам мер дисциплинарного взыскания и снятия их с указанных обучающихся устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования.";

20) в статье 47:

а) в пункте 4 части 5 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

б) в части 7 слова "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "в зависимости от сферы ведения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования";

21) в части 4 статьи 49 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

22) часть 10 статьи 54 изложить в следующей редакции:

"10. Примерные формы договоров об образовании по основным общеобразовательным программам, образовательным

программам среднего профессионального образования и дополнительным общеобразовательным программам утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Примерные формы договоров о высшем образовании утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. Примерная форма договора о дополнительном профессиональном образовании утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.";

23) часть 8 статьи 55 изложить в следующей редакции:

"8. Порядок приема на обучение по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства), перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в

сфере общего образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования (в том числе порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства, предельное количество образовательных организаций высшего образования, в которые поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета вправе подать заявления одновременно, и количество специальностей и направлений подготовки, по которым он вправе участвовать в конкурсе), перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования каждого уровня, особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования, перечень дополнительных вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования, перечень категорий граждан, которые поступают на обучение по образовательным программам высшего образования по результатам вступительных испытаний, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Порядок приема на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета не подлежит изменению после 1 сентября года, предшествующего приему на обучение по указанным программам."

24) в статье 59:

а) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Формы, порядок (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации), сроки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному предмету в рамках государственной итоговой аттестации по указанным образовательным программам определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Формы и порядок проведения (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по образовательным программам высшего образования - федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.";;

б) в пункте 1 части 13 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования";

в) в абзаце первом части 15 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по контролю и надзору в сфере образования";

25) в статье 60:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, документы об образовании и документы об образовании и о квалификации. Образцы документов об образовании (аттестата об основном общем образовании и аттестата о среднем общем образовании), документов об образовании и о квалификации (диплома о среднем профессиональном образовании) и приложений к ним, описание указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Образцы документов об образовании и о квалификации (диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) и приложений к ним, описание указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. Образец диплома об окончании ординатуры, описание указанного диплома, порядок заполнения, учета и выдачи указанного диплома и его дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. Образец диплома об окончании ассистентуры-стажировки, описание указанного диплома, порядок заполнения, учета и выдачи указанного диплома и его дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры.";

б) в части 13 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

26) в статье 71:

а) в пункте 1 части 4 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

б) в части 8 после слов "по выработке" дополнить словами "и реализации", слова "сфере образования" заменить словами "сфере высшего образования";

в) в части 12 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования", слова "указанным федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования";

27) в части 2 статьи 72:

а) в пункте 4 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования";

б) в пункте 5 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования";

28) в части 7 статьи 73 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

29) в части 8 статьи 76 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования,";

30) часть 3 статьи 77 изложить в следующей редакции:

"3. В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний проводятся всероссийская олимпиада школьников и олимпиады школьников. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, утверждаются порядок и сроки проведения всероссийской олимпиады школьников, включая перечень общеобразовательных предметов, по которым она проводится, итоговые результаты всероссийской олимпиады школьников, образцы дипломов победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, утверждаются порядок проведения олимпиад школьников, перечень и уровни олимпиад школьников, а также критерии определения уровней указанных олимпиад школьников, образцы дипломов победителей и призеров указанных олимпиад. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, а также порядка проведения олимпиад школьников гражданам, аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в соответствии с частью 15 статьи 59 настоящего Федерального закона, предоставляется право присутствовать при проведении указанных олимпиад и направлять информацию о нарушениях, выявленных при их проведении, в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.";

31) в статье 78:

а) в части 6 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

б) в части 7 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

в) в части 8 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

32) часть 6 статьи 79 изложить в следующей редакции:

"6. Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим дополнительным профессиональным программам, программам профессионального обучения и дополнительным общеобразовательным программам определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам высшего образования и соответствующим дополнительным профессиональным программам определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.";

33) в статье 80:

а) в части 2 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

б) в части 6 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

в) в части 8 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

34) в статье 82:

а) часть 3 после слов "по выработке" дополнить словами "и реализации";

б) в части 5 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере высшего образования";

в) часть 7 после слов "по выработке" дополнить словами "и реализации";

г) часть 8 после слов "по выработке" дополнить словами "и реализации";

д) в части 10 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения";

е) в части 12 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования";

ж) часть 13 после слов "по выработке" дополнить словами "и реализации";

з) часть 14 после слов "по выработке" дополнить словами "и реализации";

35) в статье 83:

а) в части 5 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

б) в части 6 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

в) в части 7 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

г) в части 13 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

д) в части 17 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования";

е) в части 19 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования";

36) в статье 84:

а) в части 4 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

б) в части 5 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

37) часть 2 статьи 85 изложить в следующей редакции:

"2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования в области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а также в области подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой, осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. Реализация образовательных программ высшего образования в области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а также в области подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных сдвижением поездов и маневровой работой, осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.";

38) в части 4 статьи 86 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

39) в части 6 статьи 88 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

40) в статье 89:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, являются федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, а также федеральные государственные органы, имеющие в своем ведении образовательные организации.";

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, осуществляют координацию деятельности федеральных государственных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иных субъектов системы образования в установленной сфере ведения.";

41) в части 4 статьи 91 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по контролю и надзору в сфере образования";

42) в статье 92:

а) в части 10 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по контролю и надзору в сфере образования";

б) в части 15 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по контролю и надзору в сфере образования";

в) в части 20 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по контролю и надзору в сфере образования";

43) в статье 952:

а) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:

"1) Общественная палата Российской Федерации по обращениям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, не позднее чем в месячный срок со дня получения указанных обращений формирует из числа представителей общероссийских общественных организаций, созданных в целях защиты прав и законных интересов обучающихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, общероссийских общественных объединений инвалидов общественный совет по проведению независимой оценки качества условий осуществления федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования и соответствующим дополнительным профессиональным программам, общественный совет по проведению независимой оценки качества условий осуществления федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования и соответствующим дополнительным профессиональным программам и утверждает составы указанных советов. Общественная палата Российской Федерации информирует федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, о составах созданных при этих органах общественных советов по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями;";

б) в части 21 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере высшего образования";

в) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, дополнительным общеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, с предварительным обсуждением в общественном совете по независимой оценке качества. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, с предварительным обсуждением в общественном совете по независимой оценке качества. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, с предварительным обсуждением в общественном совете по независимой оценке качества.";

г) в части 7:

в пункте 2 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования";

в пункте 5 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования";

д) в части 8 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования";

е) в пункте 1 части 10 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере высшего образования";

ж) в части 12 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно" правовому регулированию в сфере высшего образования";

з) в части 15 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования";

44) в части 6 статьи 97 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере образования";

45) в пункте 2 части 3 статьи 100 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования";

46) в части 10 статьи 107 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по контролю и надзору в сфере образования";

47) в части 4 статьи 111 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования".

Статья 2

Часть первую статьи 153 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 года N 2487-I "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 17, ст. 888; Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6227; 2013, N 27, ст. 3477; 2016, N 27, ст. 4160; 2017, N 50, ст. 7562) изложить в следующей редакции:

"Типовые программы профессионального обучения для работы в качестве частных детективов и типовые программы профессионального обучения для работы в качестве частных охранников разрабатываются и утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной охранной деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Типовые дополнительные профессиональные программы для руководителей частных охранных организаций разрабатываются и утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной охранной деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования.".

Статья 3

Абзац первый пункта 8 статьи 17 Федерального закона "О беженцах" (в редакции Федерального закона от 28 июня 1997 года N 95-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 26, ст. 2956; 1998, N 30, ст. 3613; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2006, N 31, ст. 3420; 2007, N 1, ст. 29; 2012, N 47, ст. 6397; 2013, N 27, ст. 3477; 2018, N 53, ст. 8454) изложить в следующей редакции:

"8. В соответствии со сферой ведения федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования:".

Статья 4

В части пятой статьи 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 2004, N 35, ст. 3607; 2009, N 45, ст. 5265; 2013, N 27, ст. 3477; 2015, N 1, ст. 88; 2016, N 1, ст. 68; 2017, N 22, ст. 3069) слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования".

Статья 5

В абзаце третьем части шестой статьи 41 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1929; 2006, N 50, ст. 5285; 2007, N 44, ст. 5281; 2008, N 52, ст. 6236; 2013, N 19, ст. 2331; N 23, ст. 2887) слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования".

Статья 6

В части четвертой статьи 31 Федерального закона от 15 июля 1995 года N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 29, ст. 2759; 2007, N 30, ст. 3808; 2013, N 52, ст. 7000) слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования".

Статья 7

Внести в статью 25 Федерального закона от 20 июня 1996 года N 81-ФЗ "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 26, ст. 3033; 2004, N 35, ст. 3607; 2012, N 29, ст. 3992) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Работники организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), осуществляющие руководство горными и взрывными работами, не реже чем один раз в пять лет проходят обучение по дополнительным профессиональным программам.";

2) пункт 3 признать утратившим силу.

Статья 8

Внести в статью 63 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 2013, N 27, ст. 3477) следующие изменения:

1) пункт 6 признать утратившим силу;

2) в пункте 7:

а) абзац восьмой признать утратившим силу;

б) дополнить абзацами следующего содержания:

"принимает нормативные правовые акты по вопросам подтверждения документов об ученых степенях, ученых званиях, в том числе административные регламенты предоставления государственной услуги по подтверждению таких документов, а также вправе устанавливать целевые прогнозные показатели осуществления полномочия по подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях;

осуществляет согласование назначения на должности руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочие по подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности;

вносит в Правительство Российской Федерации предложения об изъятии полномочия по подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях, переданного Российской Федерацией для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, у органов государственной власти субъектов Российской Федерации.";

3) в абзаце втором пункта 8 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности" заменить словами "по контролю и надзору в сфере образования и науки".

Статья 9

В части семнадцатой статьи 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 2009, N 7, ст. 770; N 30, ст. 3735; 2010, N 14, ст. 1554,1555; N 23, ст. 2793; 2011, N 1, ст. 10; 2012, N 29, ст. 3993; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 14, ст. 1555; N 30, ст. 4228; 2015, N 1, ст. 76; N 29, ст. 4356; 2016, N 1, ст. 28; N 27, ст. 4160; 2017, N 50, ст. 7562; 2018, N 30, ст. 4554) слова "области образования" заменить словами "сфере общего образования".

Статья 10

Внести в статью 534 Федерального закона от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 219; 2013, N 23, ст. 2878) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Порядок проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Порядок проведения социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях высшего образования устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования.";

2) в пункте 5 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования".

Статья 11

В пункте 11 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2011, N 1, ст. 6; N 30, ст. 4590, 4596; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4079) слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования".

Статья 12

Внести в Федеральный закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3177; 2001, N 3, ст. 216; 2003, N 28, ст. 2880; 2004, N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4849; 2007, N 27, ст. 3215; N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 1, ст. 39; N 49, ст. 7056; 2012, N 53, ст. 7644; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 7000; 2018, N 27, ст. 3953) следующие изменения:

1) в пункте 12 статьи 15 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

2) в пункте 1 статьи 231 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования".

Статья 13

В части второй статьи 331 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 22, ст. 2031; 2014, N 16, ст. 1828; 2018, N 53, ст. 8454) слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования".

Статья 14

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2013, N 30, ст. 4036; N 52, ст. 6951; 2014, N 16, ст. 1831; N 26, ст. 3370; N 48, ст. 6638; N 52, ст. 7557; 2015, N 27, ст. 3990; 2016, N 1, ст. 85; 2018, N 53, ст. 8454) следующие изменения:

1) абзац третий пункта 19 статьи 134 изложить в следующей редакции:

"Форма и порядок подачи профессиональной образовательной организацией указанного в абзаце первом настоящего пункта уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Форма и порядок подачи образовательной организацией высшего образования указанного в абзаце первом настоящего пункта уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования.";

2) в статье 151:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Порядок и критерии включения образовательных организаций в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, перечень таких организаций, форма и порядок проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, а также технические требования, форма сертификата, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, и порядок его выдачи утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. Требования к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.";

б) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:

"Требования к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи экзамена на владение русским языком, знание истории и основ законодательства Российской Федерации, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Форма документа о прохождении указанного экзамена утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования.".

Статья 15

В части 1 статьи 121 Федерального закона от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 837; 2014, N 6, ст. 566) слова "и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования".

Статья 16

Внести в статью 19 Федерального закона от 5 июля 2010 года N 154-ФЗ "Консульский устав Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 28, ст. 3554) следующие изменения:

1) в части 3 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

2) в части 4 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования".

Статья 17

Внести в статью 23 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6725; 2013, N 27, ст. 3477) следующие изменения:

1) в части 3 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования";

2) в части 5 слово "образовательном" заменить словом "образовательной".

Статья 18

В части 31 статьи 12 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7020; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 49, ст. 6928; N 52, ст. 7542; 2015, N 29, ст. 4356; 2016, N 27, ст. 4233) слова "сфере образования" заменить словами "сфере общего образования".

Статья 19

Внести в Федеральный закон от 5 мая 2014 года N 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст. 2289; 2015, N 1, ст. 42; N 44, ст. 6048; 2016, N 27, ст. 4241) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. В зависимости от уровня образования федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, устанавливает соответствие профессий, направлений и специальностей, по которым осуществлялась подготовка в соответствии с указанными в части 2 настоящей статьи образовательно-квалификационными уровнями, профессиям, специальностям и направлениям подготовки, установленным в Российской Федерации.";

б) в части 4 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования";

2) статью 5 признать утратившей силу;

3) в статье 7:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Соответствие установленных Кабинетом Министров Украины должностей педагогических работников номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, которая утверждена в соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", в отношении должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам и образовательным программам среднего профессионального образования, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Соответствие установленных Кабинетом Министров Украины должностей научно-педагогических работников номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, которая утверждена в соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", в отношении должностей работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования.";

б) в части 3 слова "по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить словами "по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования".

Статья 20

В абзаце первом части 3 статьи 12 Федерального закона от 5 декабря 2017 года N 392-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 50, ст. 7563) слово "образования" заменить словами "общего образования, высшего образования".

Президент Российской Федерации В. Путин