Таможенники будут вести карантинный фитосанитарный контроль в пунктах пропуска через госграницу России. Правила вступают в силу с 19 августа и будут действовать в порядке эксперимента до 2022 года.

Сотрудники таможенной службы начнут осматривать транспортные средства, багаж пассажиров судов, самолетов, поездов, а также членов их экипажей и поездных бригад. Зачем? Чтобы предотвратить ввоз в страну продукции с высоким фитосанитарным риском без необходимых документов, удостоверяющих их "чистоту".

А это многие фрукты, овощи, картофель, саженцы и семена. По результатам осмотра таможенники могут принимать решение о запрете ввоза такой продукции. Они будут передавать данные о решениях через единую систему межведомственного электронного взаимодействия в информационную систему Россельхознадзора.

Действовать полномочия таможенников по фитосанитарному карантинному контролю будут в нескольких пунктах пропуска. Среди них - расположенные на территории Свободного порта Владивосток. Еще три автомобильных пункта пропуска - в Карелии на границе с Финляндией, в Псковской области с Эстонией и в Дагестане с Азербайджаном. В остальных случаях багаж по-прежнему будут осматривать представители Россельхознадзора.

Что можно везти в багаже

Без фитосанитарного сертификата в Россию можно ввозить в багаже или в ручной клади до пяти килограммов фруктов, например, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго, мангостан, абрикосы, вишня, персики, сливы, цитрусовые.

До пяти килограммов овощей, например, томаты, капуста, морковь, огурцы. И не более трех букетов по 15 цветков в каждом.

Если перевозимый груз превышает установленные нормы, на границе потребуется предъявить фитосанитарный сертификат. Картофель, семена, саженцы без фитосанитарных сертификатов ввозить запрещено в любых количествах.

Напомним, что без пошлины воздушным транспортом для личного пользования можно ввозить товары на сумму до 10 тысяч евро и весом до 50 килограммов. А вот провоз товара в автомобиле, по железной дороге, морским и речным транспортом разрешен без пошлины на сумму до 500 евро и весом до 25 килограммов.