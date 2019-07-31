Новости

В Индии погиб известный кофейный магнат 21:02
Актер "Современника" арестован на 8 суток за ношение полицейской формы 20:54
В гарнизон Тикси доставили зенитные комплексы 20:39
На Северо-Западе обнаружено 107 "черных кредиторов" 20:23
Комитет Сената США поддержал санкции против "Северного потока-2" 20:22
Президент Бразилии предпочел постричься вместо встречи с главой МИД Франции 20:04
Ученые: Луна значительно старше, чем считалось ранее 20:03
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене 19:46
В Петербурге арестован гендиректор строительной компании "Норманн" 19:41
Следующее заседание контактной группы по Украине пройдет 21 августа 19:27
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции 19:12
На матче "Зенит" - "Краснодар" будет работать VAR 19:08
Российский корабль "Прогресс" установил рекорд скорости полета до МКС 19:06
В Перми замдиректора школы, где от голода умерла девочка, пойдет под суд 19:00
Пловчиха Юлия Ефимова назвала любимые сериал и киногероя 18:50
Сбербанк изменил годовой прогноз по курсу рубля 18:40
Москва признана лучшим студенческим городом России и Восточной Европы 18:35
На Кубани гидроциклист протаранил отдыхающую на пляже женщину 18:34
В Югре сотрудница банка украла из кассы 5,7 миллиона рублей 18:27
В Госдуму внесены поправки об обязательном тушении лесных пожаров 18:18
Названы самые распространенные виды рака в России у мужчин и женщин 18:10
Президент Узбекистана прибыл в Минск 18:00
В Дагестане сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в служебном подлоге 18:00
Дизельный Kia Sportage останется в России 18:00
Пентагон ищет подрядчиков для развертывания вооруженных сил в Европе 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
31.07.2019 20:30
Рубрика: Экономика

Проверят жучков

Таможенники начнут осматривать на границе цветы и фрукты
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(7926)
Таможенники будут вести карантинный фитосанитарный контроль в пунктах пропуска через госграницу России. Правила вступают в силу с 19 августа и будут действовать в порядке эксперимента до 2022 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники таможенной службы начнут осматривать транспортные средства, багаж пассажиров судов, самолетов, поездов, а также членов их экипажей и поездных бригад. Зачем? Чтобы предотвратить ввоз в страну продукции с высоким фитосанитарным риском без необходимых документов, удостоверяющих их "чистоту".

Фото: REUTERS
Что стоит выложить из багажа перед поездкой за границу

А это многие фрукты, овощи, картофель, саженцы и семена. По результатам осмотра таможенники могут принимать решение о запрете ввоза такой продукции. Они будут передавать данные о решениях через единую систему межведомственного электронного взаимодействия в информационную систему Россельхознадзора.

Действовать полномочия таможенников по фитосанитарному карантинному контролю будут в нескольких пунктах пропуска. Среди них - расположенные на территории Свободного порта Владивосток. Еще три автомобильных пункта пропуска - в Карелии на границе с Финляндией, в Псковской области с Эстонией и в Дагестане с Азербайджаном. В остальных случаях багаж по-прежнему будут осматривать представители Россельхознадзора.

Что можно везти в багаже

Без фитосанитарного сертификата в Россию можно ввозить в багаже или в ручной клади до пяти килограммов фруктов, например, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго, мангостан, абрикосы, вишня, персики, сливы, цитрусовые.

Москвичам расскажут, как выбрать безопасные овощи и фрукты

До пяти килограммов овощей, например, томаты, капуста, морковь, огурцы. И не более трех букетов по 15 цветков в каждом.

Если перевозимый груз превышает установленные нормы, на границе потребуется предъявить фитосанитарный сертификат. Картофель, семена, саженцы без фитосанитарных сертификатов ввозить запрещено в любых количествах.

Напомним, что без пошлины воздушным транспортом для личного пользования можно ввозить товары на сумму до 10 тысяч евро и весом до 50 килограммов. А вот провоз товара в автомобиле, по железной дороге, морским и речным транспортом разрешен без пошлины на сумму до 500 евро и весом до 25 килограммов.

Экономика ВЭД Экономика Туризм Вступают в силу в августе 2019 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуму внесены поправки об обязательном тушении лесных пожаров
Минобороны создаст авиагруппировку для тушения лесных пожаров в Сибири
ГИБДД раскрыла положение всех камер фотовидеофиксации нарушений ПДД
ПФР напомнил о пересчете пенсий работающим пенсионерам
Россия приостанавливает ввоз фруктов из Китая