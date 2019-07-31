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31.07.2019 12:45
Рубрика: Власть

Памфилова: Жалобы по выборам в Мосгордуму рассмотрим объективно и открыто

Текст: Юрий Политов
В Центризбирком на данный момент поступило девять жалоб от тех кандидатов, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах в столичный парламент по итогам проверки подписей. Об этом на заседании ЦИК сообщила глава комиссии Элла Памфилова, пообещав рассмотреть жалобы максимально оперативно, объективно и открыто.
Председатель ЦИК Элла Памфилова. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Председатель ЦИК Элла Памфилова. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Председатель ЦИК Элла Памфилова. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Перед тем, как перейти к официальной повестке заседания, Памфилова сделала несколько заявлений по московским выборам. Она напомнила, что единственным требованием "группы тех, кто называет себя независимыми оппозиционными кандидатами" было зарегистрировать их всех сразу на особых условиях без индивидуальной проверки.

Фото: iStock
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В этой связи Памфилова повторила позицию комиссии: "Если у всех, кто к нам обратится, а мы тщательно проверим документы, все будет в порядке, мы зарегистрируем всех. Если ни у кого не будут документы в порядке, никого не зарегистрируем". "Поэтому интерпретировать можно по-разному, но надо быть честными в этой сфере", - призвала она.

"Мы считаем, что если есть хоть малейшая возможность зарегистрировать, мы будем трактовать неясности в пользу кандидатов, рассмотрим максимально объективно и оперативно каждого, но индивидуально", - заявила председатель Центризбиркома.

По ее словам, на сегодняшний момент в ЦИК поступило девять жалоб от тех, кому отказал Мосгоризбирком. В частности, с жалобами обратились самовыдвиженцы Ирина Собянина, Дмитрий Гудков, Константин Лисица, Юлия Серебрянская, Иван Жданов, Любовь Соболь, Екатерина Игнатова, а также выдвиженец партии "Яблоко" Елена Русакова. "Это те, кто счел целесообразным обратиться не в суд, а к нам", - пояснила глава ЦИК.

Памфилова заявила, что в настоящее время ЦИК изучает поступившие документы. "Затягивать с рассмотрением не будем", - заверила она. Памфилова отметила, что жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму рабочая группа ЦИК начнет рассматривать 1 августа, причем "заседание будет совершенно открытым".

Фото: Стоян Васев/ ТАСС
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В рабочую группу входят члены ЦИК и представители аппарата, Памфилова сообщила о договоренности с Алексеем Венедиктовым, главой Общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму, об участии представителей в рассмотрении жалоб. "Мы их приглашаем, чтобы они могли выступить и аргументировать свою позицию с учетом того, что они знают", - сказала она.

Кроме того, Памфилова опровергла звучащий из уст ряда комментаторов тезис о том, что на выборах в Мосгордуму не зарегистрирован никто из кандидатов от оппозиции. "Всего зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 - это представители девяти партий, подчеркиваю, без "Единой России". Это парламентские партии и еще шесть разной степени оппозиционности. То есть, 73% зарегистрированных кандидатов никакого отношения к партии власти не имеет", - сказала глава ЦИК.

При этом еще 27% - это самовыдвиженцы (62 человека). Среди них есть как те, кто пошел самовыдвиженцем при поддержке "Единой России", так и оппозиция. "Это не никто", - резюмировала Памфилова.

Тем, кто обвиняет ЦИК в отсутствии реакции на якобы имеющиеся нарушения, Памфилова напомнила, что кампания в Мосгордуму не федеральная, а региональная. Кроме того, до этапа проверки подписей в ЦИК не поступило ни одной жалобы из Москвы.

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"Если бы к нам поступили жалобы на те или иные действия Московской городской избирательной комиссии или нижестоящих окружных комиссий, мы бы тут же реагировали, - сказала Памфилова. - Но я вам хочу сказать, что до этапа проверки подписей ни одной жалобы со стороны кандидатов, партий или москвичей на действия избирательной системы Москвы в ЦИК не поступало. Значит, у нас не было повода вмешиваться в деятельность этой комиссии".

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