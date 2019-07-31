Пентагон ищет подрядчиков для развертывания вооруженных сил в Европе

На сайте госзакупок США в июле появилась регулярно обновляемая заявка от Департамента армии Минобороны США на переброску личного состава и тяжелой техники в Европу для оперативного объединения Сухопутных войск США в Европе (USAREUR).

"Этот контракт предназначен для перевозки оборудования, грузов и пассажиров в зоне действия Европейского командования (EUCOM)", - говорится в заявке.

В зону действия EUCOM входят все европейские страны, кроме Исландии, Ирландии, ряда карликовых государств, Казахстана, Беларуси и России.

Предложения принимаются до 12 августа. Пока что для перевозок по Европе в документации обозначен лишь один маршрут - из нидерландского порта Влиссинген в польский Дравско Поморски.

Предположительно, речь может идти о возвращении США к стратегии внезапного развертывания войск в Европе, которая была разработана еще во время холодной войны.