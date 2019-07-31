Первый китайский беспилотник на солнечной энергии поднялся в небо

В Китае протестировали первый беспилотный летательный аппарат на солнечной энергии "Моцзы-2", передает информационная служба мобильного приложения " Россия - Китай: главное ".

Самолет с размахом крыльев в 15 метров и работающий исключительно на солнечной энергии может подниматься на высоту до 8000 метров и способен лететь на низкой скорости до 12 часов в ночное время после зарядки на солнце в течение восьми часов.

"Моцзы-2", как ожидается, будет использоваться для ликвидации последствий стихийных бедствий, рекогносцировки и связи.