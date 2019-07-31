Пловчиха Юлия Ефимова назвала любимые сериал и киногероя

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова вспомнила, какой у нее любимый сериал и какой киногерой нравится больше остальных. Об этом она рассказала во время прямого эфира "Матч ТВ" в социальной сети "ВКонтакте".

Оказалось, что любимым сериалом 27-летней россиянки является американский ситком "Друзья". "Сто процентов, только он", - призналась Ефимова.

Из фильмов пловчиха отметила супергероев Марвел. "Наверное, любимый герой - Халк. Но там они все достаточно прикольные", - заявила спортсменка.