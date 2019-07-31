Под Донецком остановили "прорыв" 19 танкистов ВСУ в состоянии опьянения

Военная служба правопорядка (ВСП) Донецкой народной республики задержала 19 танкистов ВСУ, которые находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения "перепутали направление" и пытались продвинуться в сторону России. Они были задержаны в Волновахском районе Донецкой области, в 40 километрах от разделительной линии.

Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на начальника пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.

По его словам, задержанные являются новобранцами механизированного батальона из состава 17-й танковой бригады, который недавно прибыл в зону ответственности 35-й бригады морской пехоты. Пять членов этого батальона уже успели стать дезертирами, одновременно 27 июля оставив расположение подразделения.

Эти факты, отмечают в силовых структурах ДНР, лишний раз свидетельствуют о низком уровне и еще большем падении воинской дисциплины в рядах украинских вооруженных формирований.