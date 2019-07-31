Полностью рассекречен дизайн смартфона с двумя экранами Nubia Z20 5G

Стали известны подробности внешнего вида смартфона Nubia Z20 5G. Устройство получит два экрана и выдвижную селфи-камеру.

Официальная презентация новинки должна состояться через неделю, 8 августа, но реклама рассекретила дизайн. Nubia Z20 5G получит два экрана и двойную основную камеру в отличие от Nubia Z20, изображения которого были недавно опубликованы: там основная камера была тройная.

Основной экран станет полностью безрамочным, второй разместится под стеклом задней панели и в выключенном состоянии не будет виден благодаря специальному покрытию. Основной дисплей имеет диагональ 6,42 дюйма, второй - 5,1 дюйма.

Двойная камера - два модуля 48 Мп и 16 Мп. Выдвижная фронтальная камера получит три датчика, однако не очень ясно, зачем вообще нужна селфи-камера смартфону с двумя экранами, ведь ее роль сможет сыграть основная. Также известно, что Nubia Z20 5G получит дактилоскопический датчик на одной из боковых панелей.

Работать смартфон будет на платформе Snapdragon 855 и ОС Android 9. Оперативной памяти в устройстве - не менее 6 Гб, а встроенной - от 128 Гб. Аккумулятор устройства получит емкость 3900 мАч.