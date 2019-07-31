У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Полностью рассекречен дизайн смартфона с двумя экранами Nubia Z20 5G

Текст:   Владимир Болотин
31.07.2019,  
15:55
Стали известны подробности внешнего вида смартфона Nubia Z20 5G. Устройство получит два экрана и выдвижную селфи-камеру.
Фото: slashleaks.com Фото: slashleaks.com
Фото: slashleaks.com

Официальная презентация новинки должна состояться через неделю, 8 августа, но реклама рассекретила дизайн. Nubia Z20 5G получит два экрана и двойную основную камеру в отличие от Nubia Z20, изображения которого были недавно опубликованы: там основная камера была тройная.

Основной экран станет полностью безрамочным, второй разместится под стеклом задней панели и в выключенном состоянии не будет виден благодаря специальному покрытию. Основной дисплей имеет диагональ 6,42 дюйма, второй - 5,1 дюйма.

Смартфонами Google Pixel 4 можно будет управлять без касаний руками

Двойная камера - два модуля 48 Мп и 16 Мп. Выдвижная фронтальная камера получит три датчика, однако не очень ясно, зачем вообще нужна селфи-камера смартфону с двумя экранами, ведь ее роль сможет сыграть основная. Также известно, что Nubia Z20 5G получит дактилоскопический датчик на одной из боковых панелей.

Работать смартфон будет на платформе Snapdragon 855 и ОС Android 9. Оперативной памяти в устройстве - не менее 6 Гб, а встроенной - от 128 Гб. Аккумулятор устройства получит емкость 3900 мАч.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: GOG.com
Легендарную Diablo теперь можно бесплатно запустить в браузере 16:16
Samsung предлагает обменять старые iPhone на свои новые смартфоны 29.07.2019
Huawei представила свой первый смартфон для 5G-сетей 26.07.2019
смартфоны
Фото: sochisirius.ru
Школьники создали поисковый дрон, которому не мешают деревья 00:42
ZTE
В Россию пришел смартфон от ZTE за 6490 рублей, способный подвинуть Xiaomi 23.05.2019
У дешевого Xiaomi Redmi 7 появился мощный конкурент за 6000 рублей 07.05.2019