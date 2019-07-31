Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 216-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 18 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2005, N 30, ст. 3131; 2007, N 26, ст. 3089; N 31, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3881; 2012, N 25, ст. 3268; N 29, ст. 3996; N 31, ст. 4320; 2013, N 30, ст. 4026, 4029; N 52, ст. 6986; 2014, N 11, ст. 1097; N 42, ст. 5615; 2016, N 18, ст. 2509) следующие изменения:

1) абзац первый части 1 статьи 5.271 после слов "частями 2-4 настоящей статьи" дополнить словами "и частью 3 статьи 11.23 настоящего Кодекса";

2) статью 11.23 изложить в следующей редакции:

"Статья 11.23. Управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей

1. Управление транспортным средством без тахографа в случае, если его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством Российской Федерации, либо с нарушением установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к использованию ахографа, за исключением случая поломки тахографа после выпуска на линию транспортного средства, или управление транспортным средством, принадлежащим иностранному перевозчику, без ведения ежедневных регистрационных листков режима труда и отдыха, применяемых в установленных законодательством Российской Федерации случаях, -

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

2. Выпуск на линию транспортного средства без тахографа в случае, если его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством Российской Федерации, либо с нарушением установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к использованию тахографа, за исключением случая поломки тахографа после выпуска на линию транспортного средства, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

3. Несоблюдение установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации режима труда и отдыха водителей в части времени управления транспортным средством и времени отдыха -

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Примечание.За административное правонарушение, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, юридические лица и должностные лица несут ответственность в случае, если это правонарушение совершено в результате фактического установления ими для водителей времени управления транспортным средством и отдыха с несоблюдением требований нормативных правовых актов Российской Федерации.";

3) в абзаце первом части 2 статьи 12.31 слова "эксплуатация, или" заменить словами "эксплуатация, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.23 настоящего Кодекса, или выпуск на линию транспортного средства,";

4) в абзаце первом части 6 статьи 12.311 слова "статьей 11.151, частью 2 статьи 11.23 и статьей 12.211" заменить словами "статьями 11.151, 11.23 и 12.211";

5) в статье 14.12:

а) абзац первый части 3 после слова "лицензией," дополнить словами "за исключением случаев, предусмотренных статьей 11.23 настоящего Кодекса,";

б) абзац первый части 4 после слова "лицензией," дополнить словами "за исключением случаев, предусмотренных статьей 11.23 настоящего Кодекса,".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 ноября 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин