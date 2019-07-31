Поветкин встретится с Фьюри 31 августа

Российский боксер Александр Поветкин 31 августа на арене О2 в Лондоне встретится с Хьюи Фьюри, родственником экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри.

Главным событием вечера станет бой чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинца Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла, сообщает промоутерская кампания "Мир бокса".

39-летний Поветкин провел 26 боев, в которых одержал 34 победы (24 нокаутом) и потерпел два поражения. В предыдущий раз он выходил на ринг осенью прошлого года, когда проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. Россиянин является олимпийским чемпионом 2004 года и бывшим регулярным чемпионом мира по версии WBA.

Хьюи Фьюри является двоюродным братом Тайсона Фьюри. За карьеру провел 25 боев, в которых одержал 23 победы (13 нокаутом) и дважды уступил. Два года назад в поединке за титул по версии WBO уступил новозеландцу Джозефу Паркеру по очкам.