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31.07.2019 14:45
Рубрика: Власть

Правительство одобрило поправки в Кодекс торгового мореплавания

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство на заседании в среду одобрило поправки в Кодекс торгового мореплавания, призванные поддержать отечественных судостроителей.

В правительстве оценили влияние закона о значимых информресурсах на РФ

Государство сегодня оказывает субсидиарную и грантовую поддержку в основном владельцам судов, транспортным и лизинговым компаниям. При этом значительное количество заказов на строительство кораблей размещается на иностранных верфях, а российские судостроители загружены всего на 40-50 процентов. При таком объеме заказов сложно говорить о рентабельности работы верфей. "Понятно, с чем это связано: не хватает специалистов, денег на их подготовку, на улучшение работы с персоналом, расширение компетенций, обновление оборудования и современные технологии, - заметил премьер-министр Дмитрий Медведев. - В результате позиции на этом сложном рынке - а он действительно сложный объективно для всех стран - удерживать нашим компаниям становится еще более проблематично".

Устранить эту несправедливость правительство намерено, определяя виды деятельности, которые можно осуществлять исключительно на судах российского производства. Речь идет, в частности, о перевозке грузов и пассажиров, разведке и разработке минеральных ресурсов на шельфе, морской перевозке и хранении углеводородов, добытых в России или под ее юрисдикцией.

"Любая компания - неважно, российская или иностранная, - если хочет заниматься таким бизнесом, должна будет заказывать суда, морскую технику или судовое оборудование на российских верфях или инвестировать в локализацию своего производства в нашей стране", - заявил премьер. Он сразу намекнул, что выгоднее это делать в свободных экономических зонах и территориях опережающего развития, где установлены льготные налоговые режимы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство
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