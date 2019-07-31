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31.07.2019 20:04
Рубрика: В мире

Президент Бразилии предпочел постричься вместо встречи с главой МИД Франции

Текст: Константин Волков

Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил встречу с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом под предлогом загруженного рабочего графика. Однако, как сообщает французская газет Le Monde, через несколько минут после отмены встречи на странице Болсонару в Facebook появилась съемка посещения президентом парикмахерской. Французское издание оценило это как демонстративное унижение.

Фото: flickr.com/Palácio do Planalto
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Пресс-служба Болсонару объяснила в свою очередь, что президент работает с 4 утра до полуночи, и ему было необходимо найти время подстричься.

Между тем в последнее время между Парижем и Бразилиа отмечаются расхождения, связанные с отношением к проблеме изменения климата и Парижскому протоколу. Так, франузский лидер Эмманюэль Макрон уже пригрозил, что не станет подписывать соглашение о торговле между ЕС и южноамериканским экономическим блоком МЕРКОСУР, если бразильская сторона вознамерится выйти из соглашения или откажется его подписывать.

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