Президент Бразилии предпочел постричься вместо встречи с главой МИД Франции

Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил встречу с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом под предлогом загруженного рабочего графика. Однако, как сообщает французская газет Le Monde, через несколько минут после отмены встречи на странице Болсонару в Facebook появилась съемка посещения президентом парикмахерской. Французское издание оценило это как демонстративное унижение.

Пресс-служба Болсонару объяснила в свою очередь, что президент работает с 4 утра до полуночи, и ему было необходимо найти время подстричься.

Между тем в последнее время между Парижем и Бразилиа отмечаются расхождения, связанные с отношением к проблеме изменения климата и Парижскому протоколу. Так, франузский лидер Эмманюэль Макрон уже пригрозил, что не станет подписывать соглашение о торговле между ЕС и южноамериканским экономическим блоком МЕРКОСУР, если бразильская сторона вознамерится выйти из соглашения или откажется его подписывать.