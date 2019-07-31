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31.07.2019 10:30
Рубрика: В мире

Президент Хорватии: Босния контролируется воинствующим исламом

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович, находящаяся с официальным визитом в Израиле, сделала там ряд резонансных заявлений, спровоцировавших острую ответную реакцию на Балканах. Так, она высказала позицию, что Босния и Герцеговина (БиГ) - нестабильное государство, управляемое людьми, связанными с Ираном и террористическими организациями.
Фото: Menahem Kahana/Pool via REUTERS Фото: Menahem Kahana/Pool via REUTERS
Фото: Menahem Kahana/Pool via REUTERS

"Та страна (БиГ) сейчас находится под контролем воинствующего ислама, который является доминирующим в принятии решений", - цитирует слова Колинды Грабар-Китарович хорватский портал "Индекс".

Фото: Александр Борисов
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В свою очередь председательствующий в Президиуме Боснии и Герцеговины Желько Комшич назвал заявление хорватского лидера "брутальной неправдой, пропагандистской активностью, наносящей ущерб БиГ".

Бошняцкий член Президиума Шефик Джаферович возмутился "гнусными обвинениями", не подкрепленными доказательствами.

"Всем в Европе и мире ясно, что это ложь, имеющая все элементы фашизма, созданная агрессивной и ксенофобской политикой официального Загреба в отношении БиГ и бошняков. Заявления президента Хорватии представляют собой ту же пропагандистскую лексику, которую используют осужденные военные преступники и лидеры так называемого государства Герцег-Босна, пытаясь оправдать чудовищные преступления, которые они совершили против бошняков", - сообщил политик.

Между тем

В интервью "Российской газете" доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева подчеркнула, что, учитывая внутреннюю специфику Балкан, а также внешний фактор - интересы третьих стран (прежде всего США, Германии, Турции, Саудовской Аравии, Ирана), военно-политических блоков (НАТО) и негосударственных субъектов мировой политики (частные военные компании, международные террористические и криминальные структуры), одним из наиболее вероятных сценариев развития ситуации в регионе видится "Балканский халифат".

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"В настоящее время с согласия властей Боснии и Герцеговины и частично признанного образования "Республики Косово" (РК) создана и действует, расширяя ареал своего присутствия, сеть военных лагерей - параджматов (деревень) по подготовке боевиков и террористических групп, - указала она. - По данным сербского МВД, исламистские организации "Ваххабия" и "Красная роза" уже обосновались не только в БиГ, но и на юге Сербии и в Черногории, "Тарикат" - в Македонии, Косово и на севере Албании. Главной целью своей деятельности подобные организации провозглашают образование "Зеленой трансверзалы", то есть, сплошного пояса мусульманских протогосударств в подбрюшье Европы. Центрами легальной дислокации радикальных и экстремистских структур является БиГ и РК. В настоящее время обученные боевики едут в горячие точки за пределы региона - в Афганистан, Ирак, Сирию. Доказаны устойчивые связи балканских групп с террористическим образованием "Исламское государство" (организация, запрещенная в РФ - прим. "РГ"). В изменившихся условиях при постановке новых задач все эти группы будут использованы внутри балканских стран. Кроме того, возвращающиеся из горячих точек "воины Аллаха" занимаются активной вербовкой новых "солдат удачи". Вероятность реализации сценария "Балканского халифата" находится в прямой зависимости не столько от внутренних факторов (социально-экономическое, политическое, демографическое положение) и развития региона (бедность имеет здесь давние корни и привычна, поэтому сама по себе причиной конфликта не является), сколько от общемировой конъюнктуры".

Елена Пономарева обосновала и реалистичность появления "Балканского халифата" в обозримой перспективе.

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
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"Очаги - ядра "Балканского халифата" (БХ) как сетевой структуры, могут оформиться в ближайшие 10-15 лет, а к середине XXI века это образование может приобрести устойчивые очертания в постоянно расширяющихся границах проживания исповедующего ислам населения региона, - считает эксперт. - Это Албания, Греция, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, включая Косово, Черногория. Речь в этом случае идет о формировании радикальной исламской политики, плотно вписанной в структуры международного терроризма. Данное утверждение базируется на сухой статистике, которая показывает, к сожалению, лишь вершину проблемного айсберга. Скорость и форма реализации, а также степень вероятности сценария БХ зависит от вариантов глобального развития. В условиях общемирового сценария "глобального военно-силового противоборства" региональный сценарий БХ может быть активизирован в интересах Запада. Радикальных исламистов и боевиков реально использовать против союзников России в регионе, включая прямые военные акции. Главным направлением удара, очевидно, будут православные славяне, прежде всего сербы".

В мире Европа Босния и Герцеговина В мире Европа Хорватия В мире Европа Сербия Косово
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