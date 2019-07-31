Принц Лотоса "Нэчжа" обходит в китайском прокате "Короля Льва"

Еще один мультфильм - диснеевский "Король Лев", пока собрал только 6,73 млн юаней. При этом, следом за "Нэчжа" расположилась еще одна китайская лента - семейная драма "Глядя вверх" (сборы 24,05 млн юаней).

Широко известным в Китае остается мультфильм "Нэчжа" побеждает Царя драконов" 1979 года выпуска. Образ героя восходит к мифологическим повествованиям буддизма, даосизма и индуизма.