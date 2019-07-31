Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-12" стартовала с Байконура

Сегодня в 15.10 с космодрома Байконур был осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12". Об этом сообщается на официальном сайте "Роскосмоса".

Как ожидается, корабль должен доставить на МКС топливо, воду и другие грузы, которые необходимы для эксплуатации станции в пилотируемом режиме. К Международной космической станции корабль летит по двухвитковой схеме - продолжительность полета 3 часа 25 минут.

Стыковка с МКС должна состояться в 18.35 по московскому времени. За пуском и стыковкой можно наблюдать в прямом эфире.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на центр управления полетами, грузовой корабль уже выведен на околоземную орбиту.