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31.07.2019 20:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Актер "Современника" арестован на 8 суток за ношение полицейской формы

Текст: Иван Петров

Столичные полицейские задержали актера столичного театра "Современник". Ему вменяется незаконное ношение формы сотрудника органов внутренних дел.

"В интернете была обнаружена видеозапись, на которой зафиксирован одетый в форменное обмундирование сотрудника Госавтоинспекции мужчина. Своим поведением он дискредитировал органы внутренних дел России", - сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

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Сотрудники Госавтоинспекции совместно с полицейскими отдела МВД России по столичному району Якиманка установили и задержали нарушителя, коим оказался 37-летний актер театра "Современник". В полиции не сообщают фамилию актера, но уже известно, что задержанным оказался актер Дмитрий Смолев.

По данным полицейских, актер объяснил свое поведение тем, что его попросил надеть форму и сняться в клипе один из блогеров. По словам актера, ролик носит исключительно сатирический характер. В нем, к слову, Смолев изобразил пьяного и курящего инспектора ДПС. На видео актер в форме сотрудника ДПС находится на набережной - он курит и заметно пошатывается. Подходящий к нему блогер допытывается с вопросами о том, не стыдно ли ему в таком состоянии находиться у Кремля.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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В полиции творчество не оценили. В отношении задержанного возбудили сразу два дела об административных правонарушениях. Первое - по статье Кодекса об административных правонарушениях "Незаконное ношение форменной одежды", а второе - по статье КоАП "Мелкое хулиганство".

По результатам рассмотрения материалов по статье "Мелкое хулиганство" суд уже назначил актеру административный арест сроком на 8 суток. Административный материл по статье "незаконное ношение форменной одежды" будет рассмотрен позже. Правда, по нему актеру грозит лишь штраф в размере от 1000 до 1500 рублей и конфискация задействованной в видеоролике формы.

В театре уже прокомментировали арест своего актера. По словам представителя театра, текущий репертуар не пострадает из-за его отсутствия.

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