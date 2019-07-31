Наш корреспондент получил задание: испытать на себе все прелести придорожного сервиса

Итак, нас в машине четверо: мы с женой и две лапочки-дочки. Всей семьей возвращаемся с южного берега Крыма домой в Воронеж.

На выполнение редакционного задания вместе с Антоном отправилась вся его семья. Путь был неблизкий: от южного берега Крыма до Воронежа. Фото: Антон Валагин

Позади зеленые горы Солнечного полуострова, белая арка Крымского моста, бесконечные виноградники Кубани и пробка на подъезде к Краснодару. После пробки мы заночевали - 1500 километров с двумя детьми зараз не одолеешь. Найти приличную гостиницу оказалось проще всего: почитали отзывы и выбрали ту, что поближе к трассе. Гостевой дом оказался уютным и чистым, с новой мебелью и сантехникой. Нас поселили в 23 часа и выпустили в 7, ночлег обошелся втрое дешевле, чем на побережье, - 1500 рублей.

К середине следующего дня наша семилетняя Skoda Fabia с четырьмя седоками уже глотала километры Ростовской области. За окном прибитая жаром равнина, иногда оживляемая шахтами и автозаправками. Приемлемую температуру в салоне поддерживал кондиционер, за окном условия были как в разогретой финской бане. Только в саунах не бывает горячего ветра с песком, а у нас был.

- Пап, остановишь? - донеслось с заднего сиденья. Я похолодел. Санитарный вопрос на дороге - из самых тонких. Многие придорожные туалеты - особенно установленные в чистом поле, не обслуживаются, визит туда может вышибить дух даже из закаленного дальнобойщика. Примерно на том же уровне остались и удобства в дорожных кафе - пахучие будочки на задворках. По обочинам то и дело мелькали длинные навесы сельскохозяйственных ярмарок - ростовский и краснодарский тренд. Поодаль от прилавков синели биотуалеты, но при мысли, сколько они уже вынесли, не хотелось и туда. Оставались АЗС.

Это тоже лотерея, но шансы на успех здесь больше, чем в других местах.

Нам не повезло. Тягостное впечатление от посещения заправки загладили покупкой розового комода в ростовской "ИКЕЕ". Пару часов дети развлекались приобретенными попутно игрушками, а затем стали проявлять признаки голода.

Помня о туалетах, я уже мысленно сгруппировался: питаться на трассе надо всегда с большой осторожностью. Можно сжевать резиновый, но безопасный (если не усердствовать с приправами) хот-дог на заправке. Более сложные блюда там гурманы заказывать не рекомендуют. Пока могли, мы держались на крымском печенье, фруктах и чае из термоса, но настал момент, когда понадобилось съесть что-то более основательное.

При выборе придорожного кафе надо ориентироваться на дальнобойщиков: они знают правильные места. Заметив скопление фур, я сбросил скорость и включил правый поворотник. За нами на асфальтовую площадку въехал большой междугородный автобус, вздохнул тормозами и остановился. Из открывшейся двери повалили мятые, распаренные пассажиры. Часть поспешила за угол, к туалетам, остальные, размявшись, устремились в кафе. Следом под мерцающую вывеску "Домашняя кухня, 24 часа" не спеша зашли водители - за то, что привезли полсотни едоков, их покормят бесплатно.

В кафе сновали повара и официантки. Обслуживали быстро, как на автозаправке: путешественники выбирали блюда из меню на стойке, оплачивали и садились за столики. Автобус накормили за полчаса.

- У меня работают 16 женщин. Дежурят сутки, когда клиентов мало - отдыхают, для этого есть помещение с кроватями и душем. Еда готовится непрерывно, ходовые блюда типа борща или гуляша варим по нескольку раз в день, - рассказал хозяин заведения Степан. В меню блюда русской кухни, кавказской, азиатской: по дороге едут разные народы, каждый со своими вкусами. Не забыты и вегетарианцы - для них есть каши, творожная запеканка, овощной салат и тушеная капуста.

Перед едоками на стене развешены плазменные экраны - по ним можно наблюдать за оставленными на стоянке автомобилями. Под экранами аквариумы с осетрами. Это не будущая уха - ее варят из замороженной рыбы, - а развлечение для путешественников с детьми (с детскими площадками на трассе М4 еще хуже, чем с туалетами. То есть их нет вообще). Мои девчонки тут же прилипли к зеленому стеклу.

Рядом с кафе шиномонтаж, где при необходимости можно устранить и мелкую неисправность - один из мастеров понимает в автоэлектрике. Механики разгружают продукты, выносят мусор из кафе и следят за порядком. Безобразничают, впрочем, редко: водители - народ трезвый и дисциплинированный, они ценят недорогой сервис и понимают, что еще не раз сюда вернутся. Бывает, скандалят пассажиры - из-за медленного, по их мнению, обслуживания или простоты меню. Но здесь - дорога, у нее свои законы.

В белорусской программе развития придорожного сервиса активно участвуют и российские инвесторы

Горячая пора в кафе начинается с рассветом: первые дальнобойщики заезжают съесть кашу перед дальним рейсом. Поток клиентов не иссякает часов до 16, затем небольшое затишье, и с 18 часов водители начинают останавливаться на ужин. Стандартный обед здесь обходится в 300 рублей, еще за 150 можно принять душ.

Кстати, единственная, наверное, на всю трассу М4 "Дон" площадка для отдыха с чистым и исправным туалетом, горячей водой и бесплатным душем находится в Липецкой области. Там же, на заправке, есть детская площадка с качелями и лазилками. А в Чаплыгине недалеко от трассы имеется музей пупсиков. Но это уже другая история - о поездке на север.

После обеда машина побежала бодрее, и к вечеру мы были дома. Несмотря на усталость, комод собрали немедленно.

Многолетний опыт автолюбителя учит: передвигаться и питаться на трассе надо всегда с большой осторожностью. Фото: Сергей Михеев

А как в Беларуси

Время от времени езжу из Минска в Витебск и обратно, и всякий раз с нетерпением жду остановку на 101-м километре шоссе М3 возле старинного Бегомля. С недавних пор местная АЗС, принадлежащая госконцерну "Белнефтехим", обзавелась симпатичным кафе. Выбору блюд и качеству приготовления позавидует столичный общепит. А вот цены ниже. Легкий обед с десертом обойдется в 10-15 белорусских рублей. Причем кухонный конвейер работает круглые сутки 7 дней в неделю. Есть тут и СТО, и установка для подкачки шин, и автопылесос, и магазинчик сопутствующих товаров. Все выполнено в едином архитектурном стиле. На уровне и санитарные комнаты, что в дороге также важно.

- Мы реализуем отраслевую программу развития придорожного сервиса, - пояснили в "Белнефтехиме". - Одна из фишек - привлекли к сотрудничеству гильдию шеф-поваров. Отсюда и хороший выбор блюд в наших придорожных кафе.

А в 30 километрах от Минска в сторону Бреста на главной транзитной трассе М1 путешественников ждет аж целый городок услуг: гостиница, ресторан, кафе, медицинский и SPA-центры, спортивные объекты, не говоря об СТО, АЗС, магазинах, автостоянках. Цены - европейские.

В сферу придорожных услуг все активнее приходят инвесторы, в том числе российские. Республиканскую программу развития придорожного сервиса, рассчитанную на период до 2020 года, курирует Минтранс Беларуси. В прошлом году он провел обследование сферы придорожного сервиса. Изучили и отзывы путешественников. На этой основе формируется новая концепция развития под­отрасли. Документ будет скоординирован с государственной программой содержания и развития автомагистралей до 2025 года.

К слову, сегодня на республиканских дорогах Беларуси действует более 400 АЗС, около 160 газозаправочных пунктов, 72 гостиницы, 45 автомоек, свыше 100 охраняемых паркингов, без малого 600 кафе, ресторанов, закусочных...