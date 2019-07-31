Норвежские музыканты готовятся к "Спасской башне"

Сразу два коллектива из Норвегии примут участие в предстоящем военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в Москве.

Это самодеятельные оркестры, но они давно снискали себе европейскую популярность, выступая на самых престижных музыкальных фестивалях, гастролируя в Германии, Швеции, Дании, Великобритании.

Один дислоцируется на крайнем юге страны в приморском городке Кристиансанн, музыканты другого живут ближе к столице в Драммене. Кроме большого количества разных наград и титулов, которые есть и у "Твейт Юниона" (Кристиансанн), и у "Стремсгодсета" (Драммен), их объединяет фанатичное отношение к музыке, военная выправка и постоянное стремление быть самыми лучшими. Этому есть объяснение: дело в том, что обеими коллективами руководят музыканты, прошедшие одну школу.

И Даниэль Соренсон, и Тур Сидсхоф - ровесники, им по тридцать восемь лет, оба служили когда-то в оркестре Королевской гвардии, а этот оркестр вкупе с ротой почетного караула можно считать одним из лучших в мире в формате military tattoo или, если по-русски, среди всех военно-марширующих оркестров. Когда гвардейцы приезжали к нам в Москву на фестиваль "Спасская башня", то им доставался шквал аплодисментов. Они демонстрировали такую слаженность и так классно выстраивали свое шоу, что словами это не передать.

Причем вот что удивительно. Служат в гвардии исключительно срочники, то есть непрофессиональные музыканты и солдаты. И как они умудряются за полгода (столько длятся репетиции и тренировки) добиться таких высот в исполнении музыки, владении оружием - уму непостижимо.

Я спросил Даниэля: как? Его ответ был следующим. Во-первых, попасть в гвардию нелегко, там большой конкурс и строгий отбор - желающих всегда очень много. Отбирают самых способных, сильных и волевых. Далее. Первые три месяца они занимаются по двенадцать часов в сутки. В пять утра подъем, приборка жилых помещений, затем приходит лейтенант в белых перчатках, проверяет чистоту. "И каждый раз он находил какие-то недостатки, как бы мы ни старались, каждый раз, всю службу". В восемь утра начинались занятия и репетиции. В восемь вечера заканчивались.

Через три месяца из двухсот призванных солдат в оркестре оставалось чуть больше половины. Но уж эти-то могли буквально все. Те, кто их видел на Красной площади в 2011-м году, могут подтвердить.

Даниэль и Тур давно "на гражданке". Первый работает в компании по сдаче в аренду офисных помещений, второй служит контролером на железной дороге. Но страсть к музыке осталась, и в конце августа они поочередно приедут в Москву на "Спасскую башню" - сначала оркестр Тура, затем его сменят ребята Даниэля. Оба коллектива не просто ответственно готовятся к выступлениям на Красной площади - я так понял, что между ними предстоит соревнование, арбитрами в котором выступят московские зрители.

Даниэль Соренсон - флейтист, дирижер, лидер, философ. Мы долго говорили с ним - и не только о музыке. Оказывается, их оркестр в этом году получил приглашение выступить в Саудовской Аравии, но на общем собрании музыканты все же предпочли Москву. Почему?

- Нам важно приехать к вам со своим музыкальным посланием, - так объяснил мне этот симпатичный потомок суровых викингов. - Я абсолютно убежден, что именно культура может сделать мир лучше. И потом мы помним, что ровно семьдесят пять лет назад русские помогли нам избавиться от фашизма.

В "послании мира", с которым к нам едет оркестр из Кристиансанна будут звучать мелодии Эдварда Грига и других норвежских композиторов, а также отрывки из произведений Шостаковича и Чайковского. Впрочем, Даниэль всех тайн открывать не стал, пообещав обязательно приготовить сюрприз для московской публики.

В их оркестре тридцать пять человек, примерно половина - представительницы прекрасного пола, средний возраст музыкантов - двадцать три года.

Тур Сидсхоф - барабанщик в третьем поколении и руководитель оркестра "Стремсгодсет", который был основан больше ста лет назад при местной бумажной фабрике. Программа, с которой они едут к нам, состоит из двух частей: первую условно можно назвать "ламбада", в основе второй знаменитый хит канадской рок-группы Steppenwolf "Рожденные быть дикими" (Born to Be Wild).

Мы помним, что ровно 75 лет назад русские помогли нам избавиться от фашизма. И я убежден, что именно культура может сделать мир лучше

Стремсгодсет - район города Драммен, давший имя оркестру. Как и Даниэль, Тур тоже отказался выделять кого-то из своих музыкантов, сказав, что у них все равны. Хотя потом спохватился:

- Есть девушка, которую все знают как знаменитую саксофонистку. Ее зовут Юлиана Берган Андерсен, и она тоже служила когда-то в оркестре Королевской гвардии.

Все норвежцы впервые будут выступать в Москве и, понятное дело, испытывают некоторое волнение, зная о высокой репутации "Спасской башни" и помня о том успехе, который сопутствовал когда-то дебюту под стенами Кремля их землякам-гвардейцам. Поэтому, хоть сейчас в Скандинавии период повальных отпусков, самодеятельные музыканты много и старательно репетируют.