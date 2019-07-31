ЦИК утвердил форму электронного бюллетеня для довыборов в Госдуму

Форму электронного бюллетеня, который будет использоваться на цифровых участках в Москве в ходе довыборов в Госдуму, Центризбирком утвердил своим постановлением.

Постановление было принято на заседании комиссии в среду, 31 июля. Региональные избирательные комиссии не позднее 18 августа должны утвердить тексты электронных бюллетеней, не позднее 23 августа - обеспечить их ввод в систему ГАС "Выборы".

Довыборы в Госдуму пройдут 8 сентября в четырех одномандатных округах в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях. При этом у избирателей впервые появится возможность проголосовать не по месту прописки, а на цифровом участке в Москве.

Подать заявление о прикреплении к цифровому избирательному участку можно на сайте госуслуг. Прием заявлений начался 24 июля и будет вестись по 4 сентября включительно.