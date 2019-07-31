ФСБ пресекла незаконную легализацию мигрантов в Москве

Оперативники столичного управления ФСБ совместно с коллегами из московской полиции провели успешную спецоперацию. Ее итогом стало пресечение деятельности межэтнической организованной преступной группы, легализовавшей пребывание в Москве более 2 тысяч мигрантов.

Межэтническая преступная группа состояла из граждан России, а также выходцев из нескольких среднеазиатских республик. "Злоумышленники организовали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, которые дают иностранцам право на въезд, пребывание и транзитный проезд через территорию России. За прошедший год на таком "бизнесе" им удалось заработать более 5 миллионов рублей. За это время было легализовано незаконное пребывание в столице более двух тысяч мигрантов", - сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

Сотрудникам УФСБ в операции по разоблачению и задержанию преступников помогли оперативники главного управления уголовного розыска МВД России и сотрудники угрозыска из столичного УВД по Восточному административному округу.

В настоящий момент задержаны трое подозреваемых. Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса РФ "организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". Преступникам в случае установления судом их вины грозит до 7 лет лишения свободы.

Отмечается, что злоумышленники изготавливали поддельные миграционные документы для легализации пребывания в России мигрантов. Регистрировали иностранцев они на адреса хостелов, а поддельные документы изготавливали в созданных на дому лабораториях. "Изъяты средства связи, используемые для обналичивания средств банковские карты, оргтехника и компьютеры, а также электронные образцы миграционных документов, печати и оттиски миграционных штампов. Обнаружено также значительное количество готовых к реализации регистрационных документов", - добавили в пресс-службе столичного УФСБ.