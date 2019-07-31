Несмотря на велодорожки на многих московских улицах и Бульварном кольце, парки все равно остаются излюбленным местом для двухколесных прогулок. Здесь нет машин, на дорожки редко заходят пешеходы, да и виды порой завораживают - можно, например, километры напролет ехать вдоль реки. Корреспондент "РГ" спросил в "Мосгорпарке", какие зеленые зоны сегодня приспособлены для велосипедистов лучше всего, а заодно сам проехал на байке через несколько парков.

Найти велодорожки можно не только в парках. Такая трасса, к примеру, есть на Большой Никитской улице. Фото: Сергей Михеев.

В лидерах - "Сокольники" и "Митино"

В "Мосгорпарке", который управляет большинством зеленых зон столицы, рассказали, что самые длинные велодорожки оборудованы в "Сокольниках" и ландшафтном парке "Митино". В обоих случаях велосипедистов ждут по 12 километров выделенных трасс. В "Сокольниках" на маршруте есть пункты проката и велопарковки, а на Фестивальной площади даже работает бесплатная веломойка: все лето на ней можно самому помыть двухколесного друга. Еще один плюс местной трассы - накатавшись по выделенным полосам, можно уехать в "дикую" часть парка, куда редко забредают пешеходы, а то и отправиться в примыкающий нацпарк "Лосиный Остров". Такая прогулка легко растянется на несколько часов.

В "Сокольниках" на Фестивальной площади открыта бесплатная веломойка

Что касается "Митино", то здесь поездка порадует видами - этот парк ландшафтный, а значит, вы постоянно будете оказываться то среди холмов, то на вершине одного из них. Благодаря этому "картинка" не надоедает и можно кататься подолгу, не заскучав. Минус этого парка в его удаленности - он расположен за МКАД и рядом нет станций городского велопроката. Впрочем, выручить смогут частные пункты проката - выбор велосипедов в них большой, два часа аренды обойдутся в 400 рублей. Парковка для авто у парка бесплатная.

Второе и третье места по протяженности велодорожек делят сквер по Олонецкому проезду и Парк Горького. В первом длина трассы достигает почти 10 км. Из минусов - снова удаленность от центра и отсутствие станций городского проката. Зато здесь обычно мало народу, можно погонять по берегу Яузы и уехать в близлежащие Бабушкинский парк и парк "Свиблово". При желании вдоль Яузы можно домчать до ВДНХ - такая прогулка займет больше часа, но однозначно будет приятной.

Что касается Парка Горького, то это, пожалуй, самый известный веломаршрут Москвы. Он берет начало в "Музеоне" у памятника Петру I и тянется на 8 км до Воробьевых гор. Трасса абсолютно прямая и все время идет по набережной Москвы-реки. Впечатляющие виды, возможность развить большую скорость, отсутствие поворотов - очевидные плюсы. Из минусов - на Пушкинской и Крымской набережных в выходные много людей и они часто выходят на велодорожки.

К Бездонному озеру

В остальных парках протяженность велодорожек не превышает 5 км - для неспешных семейных прогулок это подходит, но опытным велосипедистам на таком маршруте быстро станет скучно. Поэтому корреспондент "РГ" составил собственный рейтинг столичных зеленых зон, где часто нет оборудованных велодорожек, но кататься это никак не мешает.

Мероприятия для велосипедистов в столице проходят практически каждые выходные - что-то интересное найдут и велоэкстремалы, и велолюбители. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Начнем с Серебряного Бора - это зеленый остров, окруженный со всех сторон водой. С берегов открываются впечатляющие виды на Москву-реку, внутри бора есть Бездонное озеро и тростниковое болото. С этого лета остров стал куда доступнее для тех, у кого нет собственного байка - поблизости открылось несколько станций городского проката, ближайшая стоит сразу за Хорошевским мостом. Чтобы обкатать весь бор, можно закладывать пару часов - проехать по берегам и тропам, улицам местного коттеджного поселка, аллеям парка "Ветеран" и многочисленным пляжам.

Еще один отличный парк для велопрогулок - Покровское-Стрешнево. Он практически весь окутан удобными асфальтированными велодорожками, в распоряжении велосипедистов также множество диких троп, где практически не бывает пешеходов. Парк засажен соснами, благодаря чему воздух здесь такой, будто ты не в километре от шумной Ленинградки, а где-нибудь в диком лесу. Самые красивые панорамы открываются на берегах Иваньковских прудов. Если парк покажется тесным, то из него удобно поехать по берегу Химкинского водохранилища до Северного речного вокзала и Парка Дружбы. Часть пути, правда, придется проехать вдоль Ленинградского шоссе - берег в некоторых местах перегорожен.

Другой парк, завоевавший симпатии столичных велосипедистов, - Тимирязевский. Асфальтированных и выложенных плиткой дорожек здесь нет, так что ехать придется по грунтовым тропам, периодически штурмуя довольно высокие горки. Из местных достопримечательностей - крошечное Оленье озеро, Большой Садовый пруд (один из крупнейших водоемов Москвы), а также расположенная неподалеку Лиственничная аллея. Она - одна из самых малоизвестных и недооцененных пешеходных зон столицы. Впрочем, благодаря этому там обычно мало пешеходов, и велосипедистам вполне хватает места.

Не стоит обходить стороной и Измайловский парк - между прочим, один из крупнейших городских парков Европы. Причем внимания заслуживает не только основная территория с множеством велодорожек, но и расположенная на острове усадьба "Измайлово". Помимо местных архитектурных достопримечательностей можно объехать весь остров по кругу - с берега открывается красивый вид на Измайловский кремль.

Ценят столичные велосипедисты и парк "Фили". Помимо широких аллей здесь здорово кататься по реконструированной набережной длиной несколько километров. Поблизости, правда, нет станций городского проката. Но решить эту проблему несложно -можно взять арендный байк у парка Победы, покататься по нему, а после уехать в "Фили" по Минской улице. Расстояние между парками в пару километров на велосипеде преодолевается за считаные минуты.

Кстати

Зеленые маршруты

Заядлые велосипедисты часто составляют маршруты так, чтобы проехать за раз несколько парков. Многие из них можно сомкнуть в условные кольца - например, стартовать в Покровском-Стрешневе, заехать в Серебряный Бор и парк "Крылатские Холмы", а потом вернуться обратно. Конечно, придется выезжать на городские улицы, но около 80% маршрута все равно пройдет по паркам.

Конкретно

Интернет подскажет

Полезные ресурсы для велосипедистов:

velobike.ru - портал городской сети велопроката. Здесь можно купить абонемент, найти ближайшую из 500 с лишним станций, узнать подробности о прокате обычных и электрических велосипедов.

mnogotrop.com - сервис-путеводитель для велопутешествий. Маршруты предлагают и описывают сами пользователи.

vk.com/moscowinmotion - группа "Москва в движении" в соцсети "ВКонтакте". Там публикуют анонсы бесплатно проходящих по субботам велоквестов.