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31.07.2019 20:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Без зацеперов

Из Воронежа пустят электрички класса "люкс"
Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(7926)
На железнодорожном вокзале Воронежа показали новый электропоезд серии ЭП3Д: с автопилотом, мягкими креслами, подъемниками для колясок и защитой от зацеперов. В конце недели электрички выйдут на пригородные маршруты.
Четыре новеньких поезда начнут курсировать по Воронежской области с 4 августа. Фото: пресс-служба правительства Воронежской области. Четыре новеньких поезда начнут курсировать по Воронежской области с 4 августа. Фото: пресс-служба правительства Воронежской области.
Четыре новеньких поезда начнут курсировать по Воронежской области с 4 августа. Фото: пресс-служба правительства Воронежской области.

На головном вагоне алого, стремительных очертаний поезда, причалившего к перрону воронежского вокзала, нанесен логотип "100 лучших товаров России". Электричка действительно получилась чудесная: тихая, быстрая, мягкая, удобная для пассажиров и железнодорожников.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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- Здесь есть круиз-контроль, система автоматического ведения поезда. Она позволяет нагнать время, не превышая при этом установленной скорости, - рассказал "РГ" машинист электропоезда Евгений Корчагин.

Он сидит в широком мягком кресле, перед ним овальная панель управления, похожая на пульт космического корабля. На дисплее отображается состояние всех поездных систем, нажатием клавиши можно вывести путевую информацию. Дальше огромное лобовое стекло - чтобы вымыть его, к носу электрички цепляют специальную лестницу. Отсутствие ступенек и других выступающих частей - не только дань аэродинамике, но и защита от зацеперов.

Вагоны соединены друг с другом сцепными устройствами новой конструкции - они позволяют поезду трогаться без толчков и лязганья. Широкие межвагонные переходы герметичны, просторные тамбуры рассчитаны на посадку как с низких, так и с высоких платформ. В головном вагоне спрятан подъемник для инвалидных колясок. Повинуясь нажатию кнопки, механизм выезжает из поезда, на ходу разворачиваясь в серебристую платформу.

Двери в салон можно открыть одной рукой, закрываясь, они не хлопают, как раньше. Под багажными полками наподобие самолетных установлены синие мягкие сиденья, по шесть в каждом ряду. На спинках ближайших к проходу сидений закреплены ручки для тех, кому сидячего места не досталось.

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Несмотря на то что габарит вагона остался прежним, выглядит он просторнее предшественников - имеется даже площадка для велосипедов. А в санитарном отсеке есть где развернуться даже инвалиду в кресле. В вагонах предусмотрены места для крепления колясок и выполненные шрифтом Брайля таблички для слабовидящих.

Состав, понятное дело, кондиционирован, снабжен wi-fi и розетками для зарядки гаджетов. Под потолком салона и тамбуров установлены видеокамеры - они помогают поездной бригаде следить за порядком и при необходимости разыскать вандалов. Если, конечно, у кого-то поднимется рука порушить такую красоту.

Производство ЭП3Д началось в Подмосковье в 2018 году. Четыре новеньких поезда начнут курсировать по Воронежской области с 4 августа.

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