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31.07.2019 09:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вперед, в прошлое

К своему 80-летнему юбилею ВДНХ подготовила обширную программу
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Неделя № 167(7925)
1 августа исполняется 80 лет крупнейшему экспозиционному, музейному и рекреационному комплексу в мире - Выставке достижений народного хозяйства. Отмечать это событие ВДНХ будет четыре дня подряд вплоть до 4 августа. В программе концерты, световые шоу, гастрономический фестиваль, бесплатные выставки и многое другое. Корреспондент "РГ" составила путеводитель по главным адресам праздника.

 

Музыка

На концертной площадке Зеленого театра ежедневно запланированы две музыкальные программы: дневная с 15.00 до 17.00 часов и вечерняя - с 20.00 до 22.30. Каждый день будет что-то особенное. Так, юбилейный день посвятят джазу. На сцену выйдут Шер Остон и его оркестр, Теона Контридзе и Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. 2 августа обыграют тему "Дружбы народов": для гостей сыграют музыканты из Армении, Молдовы и других стран. В частности, среди участников группа "Ива Нова", Кубанский казачий хор, певица Арцвик. Третий день будет посвящен электронной музыке и завершится в воскресенье марафоном поп-исполнителей.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
На ВДНХ открывается интерактивный музей

А на Центральной аллее 1 августа в 20.00 состоится гала-концерт эстрадных звезд. Он будет транслироваться одновременно по всем экранам, расположенным вдоль аллеи. На сцену выйдут Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, Валерия, группы "Земляне", "Несчастный случай", Uma2rman и многие другие.

Балет

С 1 по 4 августа у павильона N57 в 16.00 и 19.00 будут разыгрывать одноактный балет "Светлый ручей", приуроченный к юбилею. В нем примут участие солисты Большого театра и Театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Комическая постановка создана по мотивам либретто Федора Лопухова и Адриана Пиотровского. Композитор - Дмитрий Шостакович.

А на этой фотографии 1954 года еще не ВДНХ, а ВСХВ - Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Демонстрируются бараны породы Меринос. Фото: РИА Новости

Световые шоу

С 22.00 все четыре праздничных дня на арку главного входа будет проецироваться световое и 3D-проекционное шоу об истории ВДНХ. Здесь можно будет, не заходя в музей выставки, посмотреть, как шло строительство павильонов, что тут было в годы войны, как возрождалась территория. Другие главные достопримечательности выставки, в том числе скульптурная композиция "Рабочий и колхозница", с 22.00 также будут становиться "полотнами" для светового шоу.

Мост на воздушных шарах построят в Останкино

В парке "Останкино", который входит в состав выставки, поднимут удивительный арт-объект - парящий мост на трех больших воздушных шарах. Сделал его из 350 картонных коробок и скотча известный французский художник Оливье Гросстет совместно с москвичами. Общая длина конструкции составит 18 метров.

Что съесть?

На протяжении всех четырех дней праздника с 11.00 до 23.00 на ВДНХ на площади Промышленности у павильона N 57 пройдет гастрономический фестиваль "Дружба народов". Здесь можно будет познакомиться с национальными кухнями стран бывшего Советского Союза, продегустировать необычные десерты.

Дети на дне рождения главной выставки страны не заскучают - для них приготовили массу интересного. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Выставки

Для любителей выставочных пространств откроются экспозиции: "История мечты. Выставка архивной фотографии к 80-летнему юбилею ВДНХ", "Коллекция Ульяновского художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только" и "Посмотрим выставку! Или Культурный код ВДНХ".

Откроется и Музей ВДНХ в помещениях бывших касс у арки главного входа. В этом музее собраны артефакты, представлен уникальный видео- и фотоархив, здесь же можно поиграть в интерактивные игры на знание памятников ВДНХ и многое другое. Все выставки, в том числе и временные, будут работать бесплатно, как и выставочные центры "Космонавтика и авиация", "Слово" и интерактивный музей "Буран".

Детям

Для юных москвичей и гостей города тоже приготовили программу. На территории выставки с 11.00 до 21.00 будет работать несколько игровых зон с аниматорами, где пройдут мастер-классы, тесла- и криошоу, шоу мыльных пузырей. Здесь же можно будет сразиться в командных играх, посмотреть фокусы, поучаствовать в викторинах и насладиться мультфильмами в мини-кинотеатре. Искать локации стоит возле главного входа, у фонтана "Каменный цветок" и павильона N 66.

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