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31.07.2019 17:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Москва передаст Воронежу 15 подержанных троллейбусов
Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 167(7925)
Троллейбусы, отработавшие на дорогах Москвы 12-16 лет, бесплатно передадут в столицу Черноземья. Это позволит снизить дефицит подвижного состава, который не удается побороть за счет муниципального бюджета.
Фото: Игорь Филонов Сейчас в Воронеже на линию выходит около 30 троллейбусов. Фото: Игорь Филонов
Сейчас в Воронеже на линию выходит около 30 троллейбусов. Фото: Игорь Филонов

В советское время в Воронеже было 17 троллейбусных маршрутов. Сегодня их всего четыре (причем есть и дублирующие автобусные рейсы), на линию ежедневно выходит около 30 "рогатых" машин. Общественники не раз призывали мэрию возродить электротранспорт: троллейбус, пусть и старый, - вместительнее, безопаснее и экологичнее, чем его ровесник из числа "большегрузных" автобусов, оставляющий за собой клубы черного дыма. Воронежцы и предложили чиновникам попросить подержанную технику у коллег из Москвы.

Фото: Игорь Филонов
В Воронеже заговорили о возрождении трамвая

Сама практика известна и давно опробована в городах, расположенных ближе к столице. Чаще дарят автобусы. Когда аналогичный запрос по поводу электротранспорта направила администрация Воронежа, свободного подвижного состава в ГУП "Мосгортранс" не оказалось - все троллейбусы были задействованы на маршрутах.

- Если есть возможность получить что-то для горожан, то администрация Воронежа не останавливается, даже получив обоснованный отказ. Мы продолжили переписку с мэрией Москвы. В результате коллеги готовы безвозмездно передать городу 15 троллейбусов, - сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин. - Процесс достаточно долгий. После отбора и резервирования троллейбусов Мосгордума должна согласовать передачу этого имущества, а мы - решить вопросы по его доставке и дальнейшей эксплуатации.

Представители мэрии уже отобрали машины, которые находятся в хорошем техническом состоянии

Представители мэрии уже отобрали в московском депо машины 2003-2007 годов выпуска, которые находятся в хорошем техническом состоянии (например, после капремонта). Руководитель управления транспорта Воронежа Сергей Латынин подчеркнул, что эти модели троллейбусов знакомы водителям и техническим сотрудникам муниципального предприятия. Значит, проблем с эксплуатацией возникнуть не должно.

Фото: Игорь Филонов
Пригородным маршруткам в Воронеже прописали объезд

Тем временем эксперты думают, как перестроить саму систему общественного транспорта, чтобы ею было удобно пользоваться. В качестве первоочередной меры предложили было разграничить "сферы влияния" внутригородских и межмуниципальных маршрутов. Сегодня автобусы из соседних райцентров ездят через Воронеж, что создает дополнительный трафик на улицах и усиливает конкуренцию между водителями, которые стремятся собрать как можно больше пассажиров. Возникла идея сократить межмуниципальные маршруты, чтобы они доходили только до окраин областного центра, где люди бы пересаживались на местные автобусы.

Ожидалось, что такую схему внедрят уже осенью, но народ запротестовал. Ведь кататься с пересадкой - значит платить дважды: проездных в городе не предусмотрено. В итоге обязательные пересадки с "двойной оплатой" для пассажиров из районов обещали пока не вводить.

Прямая речь

Вадим Кстенин, мэр Воронежа:

- Сохранение прежних схем движения на пригородных маршрутах можно только приветствовать. Особенно если в обозримом будущем подвижной состав там приведут в должный вид. Сейчас наличие 300 "межмуниципальных" автобусов на улицах Воронежа вызывает множество жалоб. Автобусы не обновляются, нередко оклеены рекламой, не оборудованы терминалами безналичной оплаты, часто пропускают остановки, обостряют "гонку за пассажиром" и дорожную обстановку... Муниципалитет приложит все усилия, чтобы исполнить то решение, которое примут органы госвласти по итогам разработки комплексной схемы организации дорожного движения. Близкие к Воронежу районы стали частью агломерации, их жители постоянно приезжают в город - а значит, должны быть обеспечены транспортом, и транспортом комфортным.

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