Москва признана лучшим студенческим городом России и Восточной Европы

Школьники со всей России стремятся поступить в столичные вузы, которые считаются лучшими в стране. Согласно ежегодному рейтингу Best Student Cities Ranking, который составила и опубликовала на своем официальном сайте британская компания Quacquarelli Symonds (QS), Москва является лучшим студенческим городом страны.

В новом рейтинге Москва заняла 34-е место. Это говорит о том, что российская столица стала лучшим городом для студентов не только в РФ, но и в Восточной Европе, обогнав в том числе Прагу, которая расположилась строчкой ниже.

По сравнению с прошлым годом Москва потеряла шесть позиций из-за снижения индикатора "Активность работодателей". Этот показатель оценивает возможности трудоустройства после окончания учебного заведения и сравнивает зарплату выпускников в городах по всему миру. Города, попавшие в рейтинг, сравнивали по нескольким индикаторам: числу рейтинговых университетов, активностью работодателей в найме студентов, финансовой доступностью, качеством жизни, привлекательностью для студентов, разнообразием студенческого состава города.

Всего в рейтинге представлены четыре российских города, и трем из них удалось улучшить свое положение. На 66-й строчке оказался Санкт-Петербург, 73-е место занял Томск, а на 92-й позиции разместился Новосибирск.

Лучшим городом для учебы, согласно рейтингу QS, второй год подряд стал Лондон. Он опередил Токио и Мельбурн, которые заняли второе и третье места соответственно. В первую десятку также вошли Мюнхен, Берлин, Монреаль, Париж, Цюрих, Сидней и Сеул.