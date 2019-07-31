Москва с 1 по 4 августа отметит 80-летний юбилей ВДНХ

Завтра на ВДНХ начнутся праздничные мероприятия в честь 80-летнего юбилея со дня основания выставки. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе Выставки достижений народного хозяйства.

На 20 площадках в разных частях выставки - от арки главного входа до парка Останкино - пройдет более 50 мероприятий. Большая часть из них - это концерты. Так, основным подарком ко дню рождения выставки станет концерт звезд эстрады на главной сцене, который будут транслировать на больших экранах в нескольких точках выставки. Выступят Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, Валерия, группы "Земляне", "Несчастный случай", Uma2rman и многие другие. Транслировать концерт будет и телевидение. Кроме того, в этот день в Зеленом театре пройдут концерты джазовых коллективов. Здесь, к слову, все четыре дня будут проходить концерты электронной музыки, эстрадных и других исполнителей. Еще одной концертной площадкой станет крыша павильона со скульптурой "Рабочего и колхозницы".

Также на площади Промышленности развернется гастрономический фестиваль. В вечерние часы запланированы проекционные световые шоу. Большая программа будет для детей и их родителей. Поучаствовать можно будет в экскурсиях, мастер-классах и конкурсах.