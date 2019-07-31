Под Тверью две женщины жестоко избили соперницу

В Тверской области две женщины из ревности жестоко избили третью.

По информации РИА Новости, инцидент произошел в городе Кимры во время застолья.

"Мужчины и женщины вместе распивали спиртные напитки. Потом две женщины стали избивать третью, мотивом послужила ревность. Пострадавшая попала в больницу", - цитирует агентство представителя УМВД по региону.

35-летняя пострадавшая попала в реанимацию. Подозреваемые в ее избиении задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полиции уточнили, что одна из нападавших была ранее судима.