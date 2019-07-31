На днях в Тверской области похоронили Александра Кудряшова. Имя этого человека известно только узкому кругу людей. У него была трудная жизнь и экзотическая профессия. Но то, что придумал и сделал своими руками Кудряшов, знает, без преувеличения, несколько поколений людей, живших в СССР и нынешней России. Даже в США перед его детищем "снимали шляпу" первые лица государства еще в семидесятых годах прошлого века.

Александра Николаевича убили, когда он возвращался вечером домой в поселке Новозавидовский. Ни за что. Просто убили и забрали кредитную карточку, а на следующий день пошли снимать деньги в банкомате возле железнодорожной платформы Завидово.

Их там и задержали, троих человек. Один - наркоман, имеющий долгий послужной список отсидок на зоне. По нашим сведениям, он взял все на себя. Но это уже детали, в которых еще предстоит разбираться следствию.

Убийца или убийцы ничего не знали про свою жертву. Александр Николаевич Кудряшов был шляпником.

Впрочем, правильнее было бы его назвать великим мастером шляпных дел, модельером эксклюзивных головных уборов, волшебником фетра и шерсти.

Казалось бы, ну что такое шляпа? Сколько их сейчас, бейсболок, кепок и прочих головных уборов, лежит на вещевых рынках. Но Александр Кудряшов был уверен, что головной убор - это стиль. Как часы или ботинки. И потому не любил делать ширпотреб. Он работал главным художником на знаменитой Завидовской фетровой фабрике.

Все помнят культовый фильм про гардемаринов и шикарные шляпы на головах Дмитрия Харатьяна, Сергея Жигунова и Михаила Боярского в роли Де Брильи.

Изделия Александра Кудряшова носят и будут носить сотрудники различных спецслужб, и, в частности, лучшие из лучших в Росгвардии, потому что знаменитые краповые береты проектировал и создавал тоже Кудряшов. Береты разной модификации и разных цветов и сейчас можно приобрести, хоть для Росгвардии, хоть для МЧС, достаточно зайти на сайт фабрики.

Но самая известная история давно носит налет легендарности и произошла в семидесятых. Тогда генсеку ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу необходимо было лететь в США. Лидер ведущей космической и ядерной державы не мог отправиться к принципиальным конкурентам абы в чем.

Часто отдыхая в своей излюбленной резиденции в Завидово, Брежнев, конечно же, знал о существовании под боком шляпной фабрики. В очередной приезд советский лидер пригласил к себе ее тогдашнего директора Юрия Ивановича Чистова, человека принципиального, честного, настоящего, как тогда говорили, "красного директора".

Леонид Ильич сначала посетовал, что в стране есть сложности с отечественными качественными вещами и даже ему, генсеку партии, приходится просить Андрея Громыко, тогдашнего главу МИДа, привозить шляпы из-за рубежа. Но одно дело носить их тут дома, а другое дело ехать за границу. Дело - политическое и принципиальное. В общем, Брежнев попросил изготовить лично для него пару шляп, чтобы были не хуже заграничных.

На фабрике шляпу для Брежнева сразу же окрестили "моделью номер один". И действительно, шляпы вышли на загляденье. Генеральному секретарю они так понравились, что он продолжал носить их и после поездки в Штаты.

Интересно, что Кудряшов всегда плохо рисовал. И изначально пробовал себя в радиомеханике, потом учился на медика. Но как раз неумение рисовать и оказалось природным даром, которое отличало его от других.

Когда судьба, наконец-то привела его в текстильный институт, то свои первые наброски он делал пятнами чернил. И эта необыкновенная техника потрясла тогдашних учителей. Они сразу разглядели в нем уникальный талант, который необычно мыслил и так же необычно излагал все это на бумаге.

И вот теперь его не стало. Фабрика в Завидово пока остановилась, как считается, на каникулы. Но что с ней будет дальше, пока вопрос открытый.

Следствие

Обвинение предъявили

В Следственном комитете корреспонденту "РГ" рассказали, что следственным отделом по городу Конаково СК по Тверской области расследуется уголовное дело "по факту обнаружения по улице Фабричной пгт. Новозавидовский Конаковского района тела 63-летнего мужчины с признаками насильственной смерти".

Вот что рассказал "РГ" исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК по Тверской области полковник юстиции Станислав Захаров:

- При поступлении информации о гибели человека следователем и криминалистом регионального СК был незамедлительно осуществлен выезд на место совершения преступления, где с помощью современной высокотехнологической криминалистической техники проведен осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка, изъяты следы биологического происхождения.

Допрошены в качестве свидетеля лицо, обнаружившее тело потерпевшего, а также лица, проживающие в домах, расположенных рядом с местом происшествия. С места происшествия произведена выемка одежды, выемки видеозаписей камер наружного наблюдения, назначен ряд судебных экспертиз. В результате слаженной работы следователей и криминалистов Следственного комитета и оперативных сотрудников УМВД по подозрению в совершении преступления по "горячим следам" задержан 30-летний местный житель. По данным следствия, 17 июля 2019 года в вечернее время 30-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь около дома по улице Фабричной пгт. Новозавидовский Конаковского района, нанес не менее 10 ударов тупым твердым предметом в область головы 63-летнего потерпевшего. В результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы смерть потерпевшего наступила на месте совершения преступления.

В настоящее время следователем регионального СУ СК России мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого деяния, продолжается проведение всех необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.