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30.07.2019 22:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Снимите шляпу

Из-за кредитки с копеечными накоплениями убит создатель краповых беретов и головных уборов гардемаринов
Текст: Тимофей Борисов, Наталья Козлова
Российская газета - Неделя № 167(7925)
На днях в Тверской области похоронили Александра Кудряшова. Имя этого человека известно только узкому кругу людей. У него была трудная жизнь и экзотическая профессия. Но то, что придумал и сделал своими руками Кудряшов, знает, без преувеличения, несколько поколений людей, живших в СССР и нынешней России. Даже в США перед его детищем "снимали шляпу" первые лица государства еще в семидесятых годах прошлого века.

Александра Николаевича убили, когда он возвращался вечером домой в поселке Новозавидовский. Ни за что. Просто убили и забрали кредитную карточку, а на следующий день пошли снимать деньги в банкомате возле железнодорожной платформы Завидово.

Их там и задержали, троих человек. Один - наркоман, имеющий долгий послужной список отсидок на зоне. По нашим сведениям, он взял все на себя. Но это уже детали, в которых еще предстоит разбираться следствию.

Убийца или убийцы ничего не знали про свою жертву. Александр Николаевич Кудряшов был шляпником.

Фото: EPA
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Впрочем, правильнее было бы его назвать великим мастером шляпных дел, модельером эксклюзивных головных уборов, волшебником фетра и шерсти.

Казалось бы, ну что такое шляпа? Сколько их сейчас, бейсболок, кепок и прочих головных уборов, лежит на вещевых рынках. Но Александр Кудряшов был уверен, что головной убор - это стиль. Как часы или ботинки. И потому не любил делать ширпотреб. Он работал главным художником на знаменитой Завидовской фетровой фабрике.

Все помнят культовый фильм про гардемаринов и шикарные шляпы на головах Дмитрия Харатьяна, Сергея Жигунова и Михаила Боярского в роли Де Брильи.

Изделия Александра Кудряшова носят и будут носить сотрудники различных спецслужб, и, в частности, лучшие из лучших в Росгвардии, потому что знаменитые краповые береты проектировал и создавал тоже Кудряшов. Береты разной модификации и разных цветов и сейчас можно приобрести, хоть для Росгвардии, хоть для МЧС, достаточно зайти на сайт фабрики.

Но самая известная история давно носит налет легендарности и произошла в семидесятых. Тогда генсеку ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу необходимо было лететь в США. Лидер ведущей космической и ядерной державы не мог отправиться к принципиальным конкурентам абы в чем.

Часто отдыхая в своей излюбленной резиденции в Завидово, Брежнев, конечно же, знал о существовании под боком шляпной фабрики. В очередной приезд советский лидер пригласил к себе ее тогдашнего директора Юрия Ивановича Чистова, человека принципиального, честного, настоящего, как тогда говорили, "красного директора".

Леонид Ильич сначала посетовал, что в стране есть сложности с отечественными качественными вещами и даже ему, генсеку партии, приходится просить Андрея Громыко, тогдашнего главу МИДа, привозить шляпы из-за рубежа. Но одно дело носить их тут дома, а другое дело ехать за границу. Дело - политическое и принципиальное. В общем, Брежнев попросил изготовить лично для него пару шляп, чтобы были не хуже заграничных.

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На фабрике шляпу для Брежнева сразу же окрестили "моделью номер один". И действительно, шляпы вышли на загляденье. Генеральному секретарю они так понравились, что он продолжал носить их и после поездки в Штаты.

Интересно, что Кудряшов всегда плохо рисовал. И изначально пробовал себя в радиомеханике, потом учился на медика. Но как раз неумение рисовать и оказалось природным даром, которое отличало его от других.

Когда судьба, наконец-то привела его в текстильный институт, то свои первые наброски он делал пятнами чернил. И эта необыкновенная техника потрясла тогдашних учителей. Они сразу разглядели в нем уникальный талант, который необычно мыслил и так же необычно излагал все это на бумаге.

И вот теперь его не стало. Фабрика в Завидово пока остановилась, как считается, на каникулы. Но что с ней будет дальше, пока вопрос открытый.

Следствие

Обвинение предъявили

В Следственном комитете корреспонденту "РГ" рассказали, что следственным отделом по городу Конаково СК по Тверской области расследуется уголовное дело "по факту обнаружения по улице Фабричной пгт. Новозавидовский Конаковского района тела 63-летнего мужчины с признаками насильственной смерти".

Вот что рассказал "РГ" исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК по Тверской области полковник юстиции Станислав Захаров:

- При поступлении информации о гибели человека следователем и криминалистом регионального СК был незамедлительно осуществлен выезд на место совершения преступления, где с помощью современной высокотехнологической криминалистической техники проведен осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка, изъяты следы биологического происхождения.

Фото: youtube.com/ Buffet Boys
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Допрошены в качестве свидетеля лицо, обнаружившее тело потерпевшего, а также лица, проживающие в домах, расположенных рядом с местом происшествия. С места происшествия произведена выемка одежды, выемки видеозаписей камер наружного наблюдения, назначен ряд судебных экспертиз. В результате слаженной работы следователей и криминалистов Следственного комитета и оперативных сотрудников УМВД по подозрению в совершении преступления по "горячим следам" задержан 30-летний местный житель. По данным следствия, 17 июля 2019 года в вечернее время 30-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь около дома по улице Фабричной пгт. Новозавидовский Конаковского района, нанес не менее 10 ударов тупым твердым предметом в область головы 63-летнего потерпевшего. В результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы смерть потерпевшего наступила на месте совершения преступления.

В настоящее время следователем регионального СУ СК России мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого деяния, продолжается проведение всех необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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