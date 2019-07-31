Официальное сообщение Следственного комитета было кратким - в Калужской области семь членов преступного сообщества приговорены к длительным срокам лишения свободы "за совершение убийств и других преступлений в составе банды".

Присяжные сказали "виновны" Игорю Галанцеву, Сергею Новгородову, Игорю Семенову, Андрею Гурову, Олегу Терешину, Геннадию Баронову, Петру Турлаеву.

У всех самые страшные статьи Уголовного кодекса - "организация и участие в преступном сообществе", "бандитизм", "убийство" (6 эпизодов), "незаконный оборот оружия" (6 эпизодов), "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство". Это знаменитая банда из 90-х.

Следователи СК России и их коллеги из полиции рассказывают, что группировка была "межрегиональной" и насчитывала около сотни бойцов. Руководили сообществом и входившими в него бандами Галанцев и Емельянов. Последний - в международном розыске.

Следствием, а потом и судом доказано, что с 2003 по 2007 год члены сообщества совершили шесть заказных убийств. Убивали других членов преступного мира - Солукова, Бадия, Петрова, Богданова, Магомедова в Брянской области, Радюкова в Калужской области. Мотивами расправ была борьба за власть и "сокрытие преступной деятельности".

Те, кого судили, кроме убийств занимались незаконной торговлей оружием и боеприпасами. Во время обысков оперативники нашли дома у бандитов специальное техническое устройство, сканирующее частоты средств связи сотрудников правоохранительных органов. Правоохранителей они слышали хорошо.

Оружием пользовались не задумываясь. 4 ноября 2003 года Турлаева в Калуге остановили два сотрудника милиции и попросили предъявить документы. Турлаев вместо паспорта достал пистолет. В январе 2005 года киллер банды Радюков был расстрелян Семеновым и Новгородовым во время прогулки с женой и ребенком в Обнинске. Когда следователи разбирались с этими двумя преступлениями, выяснилось, что к ним причастны члены банды, которая сотрудничает с преступным сообществом Николая Емельянова.

Только к лету 2010 года следователь получил информацию о поименном составе Рославльской ОПГ. Спустя еще год кропотливого сбора доказательств, весной 2011 года, самые активные члены банды - Новгородов, Семенов и Галанцев - были задержаны. Турлаева и Баронова задержали чуть позже.

В 2015 году Новгородов, Семенов, Галанцев, Турлаев и Баронов были оправданы судом присяжных. Правда, потом оказалось, что на присяжных оказывалось давление. Приговор отменили. И все началось сначала.

31 июля подсудимым Галанцеву и Новгородову суд назначил пожизненный срок и штраф в 1 миллион 600 тысяч. Остальные члены банды получили очень большие сроки от 18 до 24 лет в колонии особого режима и с очень не маленькими штрафами.

В следственной группе работали следователи и сотрудники полиции из Калужской, Брянской областей, центрального аппарата МВД.

Обвинение поддержано Генеральной прокуратурой России.

Прямая речь

Сергей Старов, заместитель руководителя следственного управления СК России по Калужской области:

- Следователями было установлено, что к преступлениям причастны члены организованной преступной группы, которая сотрудничает с преступным сообществом Николая Емельянова. Но состав участников преступной группы, их имен никто из сотрудников правоохранительных органов не знал. Имелась лишь информация, что лидером ОПГ был некто Гэлл. Спустя год работы по делу, к лету 2010 года, в результате допросов мы получили информацию о поименном составе Рославльской ОПГ. Тогда же были получены сведения о других преступлениях, совершенных членами группировки, о которых сотрудники калужского управления СК России до этого не знали.