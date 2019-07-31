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31.07.2019 16:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин открыл новую школу в Строгине

Текст: Сергей Бабкин
На северо-западе столицы построили новый корпус для школы №1302 с углубленным изучением английского. Дизайнерское четырехэтажное здание даст дополнительные места для 560 учеников и возможность им заниматься на высокотехнологичном оборудовании.
Фото: edu.gov.ru
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Эта школа в Строгино всегда входила в число лучших в Москве благодаря сильному уровню английского и естественных дисциплин. Успешно преподаются и другие предметы, школьники часто показывают высокие результаты на олимпиадах, что позволило школе подняться в топ-50 по столице. Проблема была только в нехватке мест для всех, приходилось вводить шестидневку и вторую смену для некоторых классов. Теперь построен новый корпус на улице Исаковского, там будут учиться дети с 6 по 11 класс. В старом здании останутся младшие школьники.

"В Строгино традиционно живет много молодых семей. Для них за последние годы мы построили четыре новых здания школ, - сказал Собянин. - И теперь проблем с переполненностью здесь больше не будет".

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Как и все новые школьные корпуса, здание в Строгино строилось по индивидуальному проекту. Сверху оно напоминает большую букву "П". Ее легко узнать по оранжевым и белым деталям фасада. На первом этаже здесь - столовая, гардероб, медкабинет и мастерские. Спортивный и актовый зал - этажом выше. Третий этаж - в лабораториях с новейшим оборудованием для опытов по физике, химии и биологии. Учебные классы и медиатека - на четвертом этаже. Школу оснастили всем необходимым оборудованием, появилась возможность активно заниматься информационными технологиями, заметил Собянин. "Надеюсь, что в следующем году в этой школе будет создан IT-класс, который будет готовить выпускников к поступлению в ведущие вузы нашего города", - подчеркнул мэр. Здесь уже есть IT-полигон - полноценная цифровая лаборатория с наборами для робототехники, 3D-принтерами и модулями объемного сканирования.

С учетом этого образовательного центра в Москве в предстоящем учебном году откроется еще 12 новых школ и детских садов. Правительство столицы продолжит программу строительства образовательных учреждений в тех районах, где их все еще не хватает.

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