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31.07.2019 17:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Два капитана

Тамбовские школьники построили космический корабль
Текст: Антон Валагин (Тамбов)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 167(7925)
Тамбовские старшеклассники Никита Беляев и Костя Шульгин сконструировали прототип пилотируемой космической двухмодульной станции, которой не страшна разгерметизация.
Фото: РГ Сейчас Никита и Костя работают над тем, чтобы их корабль стал более компактным. Фото: РГ
Сейчас Никита и Костя работают над тем, чтобы их корабль стал более компактным. Фото: РГ

Разработка их команды "Два капитана" была отмечена дипломом всероссийского конкурса юных изобретателей "Космос".

Фото: ЕКА
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Познакомились звездные конструкторы год назад в тамбовском "Кванториуме". Обоих ребят сюда привели тяга к технике и любопытство. Затем пленил рассказ о космическом кружке (его здесь называют квантом). А окончательно соединила их судьбы преподаватель Виктория Лосева, которая сказала: "Будете строить марсианский корабль". Они и стали строить.

- Наш аппарат стартует в момент наибольшего сближения Земли и Марса. Полет займет шесть месяцев. На орбите Красной планеты от корабля отделится спускаемая капсула с космонавтами, она совершит посадку на поверхность Марса. После завершения научных экспериментов экипаж вернется в капсулу, она поднимется к кораблю, и тот устремится в обратный полет, - рассказал Константин. А Никита на ноутбуке показал 3D-фильм о стыковке капсулы с орбитальной станцией.

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Диплом всероссийского конкурса тамбовчанам принесла схема жизнеобеспечения корабля, реализованная на действующем макете. Состав, температура и влажность воздуха в жилом отсеке регулируются автоматически: датчики измеряют соответствующие параметры и дают команды электронике добавить кислорода, осушить или подогреть. Жилой отсек сделан из пластиковой бутыли, панели агрегатного модуля напечатаны на 3D-принтере, электронная схема собрана на фанерке - но все функционирует!

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Теперь Никита и Костя работают над компактностью своего корабля. Для безопасности экипажа он имеет два корпуса, как подводная лодка: легкий внешний и прочный внутренний. Если во время шестимесячного полета к Марсу внешнюю обшивку пробьет метеорит, герметичность кабины с космонавтами нарушена не будет. Но из-за многослойности орбитальная станция получилась громоздкой и может не поместиться под обтекателем ракеты-носителя. Костя придумал сделать внешнюю оболочку раздвижной: после выхода на орбиту элементы ее каркаса разойдутся в стороны, а пространство между ними займут складные панели.

Свой проект ребята презентовали в Государственной Думе. Метеоритная защита впечатлила депутатов. А вот школьникам понравился парламентский буфет, речь Ирины Яровой на открытии конференции юных изобретателей и проект девочки из Королева, придумавшей способ заряжать космические корабли энергией с Земли при помощи лазера. Идея показалась тамбовчанам продуктивной, теперь они думают, как применить ее в своем аппарате.

Много олова утекло…

Пока Никита и Костя рассказывали о своем корабле, за соседним столом тихо сидел шестиклассник Глеб Толчеев. Этот скромный мальчик с живыми умными глазами построил магнитную пушку - она стреляет гвоздями на 30 шагов, в то время как над проблемой рельсотрона бьются инженеры Китая, России и США. А сейчас он работает над "тихой бомбой", способной вывести из строя всю электронику в радиусе десятка метров. При этом Глеб совсем не кровожаден. "Мне интересен сам принцип работы", - признался он.

Лучшим подарком в жизни Глеба стал паяльник, подаренный мамой на семилетие. Тогда же Толчеев прочитал первую книгу по физике. С тех пор много олова утекло. "Когда делать нечего, паяю проводки", - признался Глеб. После вуза он мечтает работать либо в ФСБ, либо в ядерном центре.

Справка "РГ"

XXXVIII конкурс "Космос", посвященный памяти летчика-космонавта А. А. Сереброва, проводился в конце 2018 года в городе Королеве Московской области. В конкурсе принимают участие ученики образовательных учреждений основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей России от 12 до 18 лет.

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