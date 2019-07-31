Убийца девушки-блогера рассказал на камеру о своих мотивах

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера Екатерины Караглановой рассказал о своих мотивах на допросе в ГСУ СК по Москве.

Ранее "РГ" сообщала, что по подозрению в убийстве задержан 33-летний мужчина, который ранее встречался с Екатериной. В беседе со следователями он во всем признался. "Она меня неоднократно оскорбляла, принижала мои финансовые возможности, - рассказал подследственный. - И я не смог выдержать".

По версии следствия, злоумышленник пять раз ударил Екатерину ножом. Тело положил в чемодан, после чего скрылся. "Раскаиваюсь в содеянном, и готов сотрудничать со следствием", - заявил предполагаемый убийца.

Напомним, что тело Караглановой нашел владелец квартиры, которую она арендовала. Родственники девушки долгое время не могли с ней связаться и попросили владельца жилья узнать, в чем дело. Мужчина немедленно сообщил об убийстве в правоохранительные органы.