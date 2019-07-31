Уникальное фото белорусского павильона 1955 года можно увидеть на ВДНХ

Фотовыставка "История мечты", посвященная 80-летию ВДНХ, открылась в Москве. Вернисаж знакомит с редкими фотографиями, запечатлевшими богатую биографию главной выставки СССР начиная с 1940 года.

Как рассказала "СОЮЗу" куратор выставки из Департамента общественных связей ВДНХ Дарья Кириенко, экспозиция развернута в павильоне "Рабочий и колхозница", и первое, что увидят посетители - большое фото выставочного белорусского павильона, сделанное 64 года назад московским фоторепортером Вадимом Ковригиным. Снимок черно-белый, но и он позволяет сравнить прежний облик павильона с тем, как он выглядит сейчас.

Напомним, что в 2016 году была завершена полномасштабная реставрация павильона, длившаяся почти 10 лет. "СОЮЗ" пристально следил за работами и опубликовал серию репортажей о ходе работ. Как считают специалисты, в результате реставрации зданию был не только возвращен первозданный вид, но и восстановлены все исторические интерьеры. Заменены скульптуры на фронтоне здания, возвращен первоначальный облик легендарной фигуре "Мать-Белоруссия" известного белорусского скульптора Андрея Бембеля. В 2016 году жюри конкурса "Московская реставрация" наградило Правительство Беларуси "за лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ" в разделе "Объекты гражданской архитектуры".

Любопытна судьба самого автора снимка - Вадима Ковригина. Он родился в 1901 году на Донбассе в семье горного инженера, творческую биографию начинал в "Вечерней Москве" в 1930 году. Дружил с богемой того времени - Маяковским, семьей Брик, Малевичем, который, кстати, написал портрет Ковригина. Перед Великой Отечественной войной Ковригин работал фоторепортером в ТАСС, а после ее начала был мобилизован на фронт.

После войны Ковригин попадает, как бы сейчас сказали, в "президентский пул", ему доверено снимать официальные мероприятия и лиц, включая Иосифа Сталина. Однако в 1950-м Ковригина арестовывают. Ему предъявлено обвинение в... заговоре против вождя!

А дело было так. Просматривая свежую съемку, Вадим обнаружил, что тень от козырька фуражки вождя падает ему на лицо. Тень была убрана, однако по ошибке в СМИ попал первый вариант. Фото напечатал журнал Life с нелицеприятным комментарием.

В результате реставрации зданию белорусского павильона на ВДНХ был возвращен первозданный вид

Разразился скандал, но тут фоторепортеру помог случай. В кабинете следователя висела фотография Сталина. "Я снимал", - сказал Ковригин следователю. Так суровое наказание обернулось "лишь" двухгодичной ссылкой в Казахстан.

Вернувшись в Москву, бывший ссыльный устроился штатным фотографом на ВДНХ, где и сделал в 1955 году этот замечательный снимок белорусского павильона. В 1956 году Вадим Ковригин был реабилитирован и восстановлен на работе.

...Выставленные фотографии сделаны такими мастерами, как Марк Гринберг, Наум Грановский, Михаил Трахман, Михаил Розанов. Впервые можно будет увидеть фотографии не только из фондов ВДНХ, но и из архивов ТАСС, МАММ и Центра фотографии имени братьев Люмьер.