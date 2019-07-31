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31.07.2019 23:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нарядился для клипа

Актера арестовали за ношение полицейской формы
Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 168(7926)
Полицейские задержали актера столичного театра "Современник". Ему вменяется незаконное ношение формы сотрудника органов внутренних дел.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с полицейскими отдела МВД России по столичному району Якиманка установили нарушителя, коим оказался 37-летний мужчина. В полиции не сообщают фамилию актера, но уже известно, что задержанным оказался Дмитрий Смолев. По данным полицейских, он объяснил свое поведение тем, что его попросил надеть форму и сняться в клипе один из блогеров.

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По словам актера, ролик носит исключительно сатирический характер. В нем, к слову, Смолев изобразил пьяного инспектора ДПС. На видео актер в полицейской форме стоит на набережной, курит и заметно пошатывается. Подходящий к нему блогер допытывается с вопросами о том, не стыдно ли ему в таком состоянии находиться у Кремля.

В отношении задержанного возбудили сразу два дела об административных правонарушениях. Первое - по статье "Незаконное ношение форменной одежды". Второе - за мелкое хулиганство, по которой суд уже назначил актеру арест на 8 суток. За незаконное ношение формы ему грозят штраф от 1000 до 1500 рублей и конфискация полицейского мундира.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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