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31.07.2019 19:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября. Соответствующее решение вынес Лефортовский суд Москвы, передает ТАСС.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
По делу о госизмене в ЦНИИмаш арестован еще один фигурант

Подробности дела не раскрываются, так как ему присвоили гриф "секретно". Санкция статьи 275 УК РФ - "Государственная измена" - предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что в начале июля по делу о госизмене был арестован помощник полпреда РФ в Уральском федеральном округе Александр Воробьев. До назначения в полпредство он долгое время проработал в Калининграде. Не исключено, что вменяемое ему преступление было совершено еще в то время.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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