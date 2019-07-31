В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября. Соответствующее решение вынес Лефортовский суд Москвы, передает ТАСС.

Подробности дела не раскрываются, так как ему присвоили гриф "секретно". Санкция статьи 275 УК РФ - "Государственная измена" - предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что в начале июля по делу о госизмене был арестован помощник полпреда РФ в Уральском федеральном округе Александр Воробьев. До назначения в полпредство он долгое время проработал в Калининграде. Не исключено, что вменяемое ему преступление было совершено еще в то время.