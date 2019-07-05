Помощник полпреда в УрФО арестован по делу о госизмене

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и заключил под стражу подозреваемого в госизмене (статья 275 УК РФ) помощника полпреда РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева. Мера пресечения в виде содержания под стражей подследственному избрана на два месяца - до 4 сентября.

5938456 05.07.2019 Задержанный Федеральной службой безопасности (ФСБ) России в рамках возбуждённого уголовного дела подозреваемый в государственной измене россиянин Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Ранее стали известны подробности о задержанном 4 июля по подозрению в госизмене россиянина.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали в четверг гражданина РФ Александра Воробьева. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ "государственная измена". Наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет колонии.

Другие подробности дела не раскрываются в связи с присвоением ему грифа "секретно".