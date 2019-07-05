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05.07.2019 11:22
Рубрика: Происшествия

ФСБ: Россиянин Александр Воробьев задержан за госизмену

Текст: Иван Петров
Федеральная служба безопасности сообщает о задержании подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ "государственная измена". В Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы уточнили, что дело возбуждено в отношении гражданина России Александра Воробьева.
Фото: ФСБ РФ Фото: ФСБ РФ
Фото: ФСБ РФ

Каких-либо других подробностей о задержанном и совершенном им преступлении в ФСБ не приводят. Поэтому пока неизвестно, где именно прошло задержание и кем работал Воробьев.

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Известно лишь, что сама спецоперация по разоблачению и задержанию подозреваемого прошла 4 июля.

"В настоящее время в рамках возбужденного дела о госизмене проводятся следственные действия", - заключили в ЦОС ФСБ.

Добавим, что по вмененной статье задержанному грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.

Напомним, на днях Лефортовский районный суд Москвы арестовал некоего Петушкова Сергея Викторовича, которого ФСБ также подозревает в госизмене.

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