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02.07.2019 15:38
Рубрика: Происшествия

Очередной задержанный за госизмену отправлен в СИЗО

Текст: Иван Петров

Очередное дело о госизмене расследуется органами госбезопасности. Об этом стало известно во вторник. По словам пресс-секретаря Лефортовского районного суда Москвы Ксении Первовласенко, согласно судебному решению Петушков Сергей Викторович заключен под стражу на один месяц 30 дней, то есть до 24 августа 2019 года.

Фото: РИА Новости
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Отмечается, что россиянин подозревается в совершении преступления "государственная измена" - это статья 275 Уголовного кодекса РФ.

Материалы уголовного дела проходят под грифом "секретно". Поэтому никаких подробностей о том, что именно совершил задержанный, пока не приводится.

Напомним, в начале июня стало известно об аресте начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева. Его также заподозрили в госизмене. По версии следствия, мужчина мог передавать за рубеж данные об исследованиях технологий двойного назначения.

В прошлом году был арестован 75-летний работник того же предприятия Виктор Кудрявцев. Следователи полагают, что он передавал секретные данные научному институту в Брюсселе, с которым работал ЦНИИмаш. И эти данные могли быть использованы при создании нового вооружения.

Происшествия Правосудие Следствие
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