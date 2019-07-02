Очередной задержанный за госизмену отправлен в СИЗО

Очередное дело о госизмене расследуется органами госбезопасности. Об этом стало известно во вторник. По словам пресс-секретаря Лефортовского районного суда Москвы Ксении Первовласенко, согласно судебному решению Петушков Сергей Викторович заключен под стражу на один месяц 30 дней, то есть до 24 августа 2019 года.

Отмечается, что россиянин подозревается в совершении преступления "государственная измена" - это статья 275 Уголовного кодекса РФ.

Материалы уголовного дела проходят под грифом "секретно". Поэтому никаких подробностей о том, что именно совершил задержанный, пока не приводится.

Напомним, в начале июня стало известно об аресте начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева. Его также заподозрили в госизмене. По версии следствия, мужчина мог передавать за рубеж данные об исследованиях технологий двойного назначения.

В прошлом году был арестован 75-летний работник того же предприятия Виктор Кудрявцев. Следователи полагают, что он передавал секретные данные научному институту в Брюсселе, с которым работал ЦНИИмаш. И эти данные могли быть использованы при создании нового вооружения.