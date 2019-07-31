В Москве мужчину до смерти избили на детской площадке

В центре Москвы мужчину избили до смерти на детской площадке, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

Преступление было совершено около одного из домов на Большой Садовой улице. Подозреваемый по незначительному поводу набросился на мужчину и начал его избивать. При этом знакомый злоумышленника снимал все на смартфон.

Избитого мужчину обнаружили прохожие и вызвали "скорую помощь". Его доставили в больницу, но через некоторое время он скончался. По этому факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (статья 111 УК РФ). Скоро подозреваемому выберут меру пресечения. Параллельно проверят, причастен ли он к другим подобным преступлениям. Следствие также даст оценку действиям мужчины, снимавшего жестокое избиение на камеру.