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31.07.2019 01:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве мужчину до смерти избили на детской площадке

Текст: Сергей Бабкин

В центре Москвы мужчину избили до смерти на детской площадке, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

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Преступление было совершено около одного из домов на Большой Садовой улице. Подозреваемый по незначительному поводу набросился на мужчину и начал его избивать. При этом знакомый злоумышленника снимал все на смартфон.

Избитого мужчину обнаружили прохожие и вызвали "скорую помощь". Его доставили в больницу, но через некоторое время он скончался. По этому факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (статья 111 УК РФ). Скоро подозреваемому выберут меру пресечения. Параллельно проверят, причастен ли он к другим подобным преступлениям. Следствие также даст оценку действиям мужчины, снимавшего жестокое избиение на камеру.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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