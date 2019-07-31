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31.07.2019 11:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве по новому подсветят дома вдоль набережных

Текст: Ирина Огилько
Новую архитектурно-художественную подсветку получат 29 заданий, расположенных на набережных Москвы-реки в центральной части города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

- Специалисты комплекса городского хозяйства планируют обустроить установками архитектурно-художественного освещения здания, расположенные на набережных столицы: Тараса Шевченко, Саввинской, Бережковской, Лужнецкой, Космодамианской, а также Братеевский мост, - рассказал Петр Бирюков. - Архитектурно-художественная подсветка, позволит преобразить акваторию Москвы-реки и сделать более привлекательными и популярными водные и наземные туристические маршруты города. В частности, новое оформление в вечерние часы получат Храм Святителя Николая на Раушской набережной, здание Кригскомиссариата на Космодамианской набережной.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Напомним, что каждый год в Москве увеличивается количество зданий, на которых устанавливается архитектурно-художественная подсветка. Сейчас она размещена почти на 2 тыс. зданий, расположенных в том числе в зоне Московского Кремля, на Садовом и Бульварном кольцах, проспекте Мира и Ярославском шоссе, Тверской улице, Кутузовском проспекте, Варшавском и Каширском шоссе и других. Новая подсветка помогает не только украсить здания, но и выделить ориентиры, повысить комфортность и безопасность в вечерние часы в городе. По словам Бирюкова, в соответствии с Концепцией единой светоцветовой среды столицы, в качестве основного цвета архитектурного освещения в Москве выбран традиционный белый цвет как теплый, так и холодный.

- Однако при освещении отдельных территорий и пространств разрабатываются индивидуальные концепции освещения с использованием дополнительных цветов, - добавил заместитель мэра.

Яркими примерами такой подсветки в городе стали здание МХАТа, Белорусский вокзал и другие.

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