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31.07.2019 13:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве врачи спасли пожилого мужчину с ожогами, полученными от свечи

Текст: Любовь Проценко

Сильные ожоги от свечи получил 74-летний москвич. Мужчина уснул и прогоревшая свеча, поставленная на полку дивана, упала прямо на него, загорелась одежда. Спасли пострадавшего в ожоговом в центре городской клинической больницы им. Ф.И. Иноземцева департамента здравоохранения Москвы, куда его доставила скорая помощь.

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Хирург констатировал ожоги 1-2-3 степени 15% поверхности тела. Положение усугубляло наличие у пострадавшего сахарного диабета и массы других хронических заболеваний.

В ожоговом центре потребовалась настоящая борьба за жизнь пациента. Тщательная хирургическая обработка ожоговых ран, борьба с обезвоживанием, снижение ожоговой интоксикации, борьба с инфекцией ран.. На помощь ожоговым хирургам пришли эндокринолог, терапевт, кардиолог.

Состояние больного стабилизировалось на шестые сутки, и был выполнен первый и очень важный этап хирургического лечения, связанный с хирургическим иссечением нежизнеспособных тканей. Такое вмешательство обеспечивает предотвращение дальнейшего развития опасной ожоговой интоксикации. Еще через неделю был выполнен второй этап хирургического лечения, в частности, была выполнена пересадка кожи на глубокие ожоговые раны на площади 80 квадратных сантиметров. И этот этап прошел успешно. И, наконец, еще через 10 дней сделана заключительная пересадка кожи, завершающая закрытие ожоговых ран.

Сейчас пострадавший чувствует себя хорошо, активен, ходит гулять на улицу.

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