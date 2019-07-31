Завершать аренду каршеринговых машин теперь можно в новых городах за пределами МКАД - в Зеленограде, Одинцове и Королеве. Об этом "РГ" сообщил один из крупнейших столичных операторов. Это стало одной из причин популярности "шеринга" в столице - число поездок на арендованных машинах только за последние полгода достигло 24 миллионов.

"Эти данные департамента транспорта вполне реальные, - поделился с "РГ" автоэксперт Игорь Моржаретто. - По этому показателю мы опередили все европейские города".

- Одна из главных причин этого - гибкие тарифы, - считает заммэра Максим Ликсутов. - Сегодня минута аренды стоит в зависимости от модели авто 6-10 рублей.

Тогда как в Грузии - около 12 руб., в Белоруссии - 9, в Казахстане - 3(!), на Украине - 10, в Венгрии - 14, в Польше - 17, в остальной Европе - 24. В одном из каршерингов США мы нашли тарифы, как в Казахстане, но там надо брать машину минимум на час и платить в зависимости от модели от 470 руб.

Больше, чем в Москве, каршеринг развит только в Китае, признается Моржаретто. Цены там почти московские (примерно 9 руб./мин.), но система посложнее. Во-первых, в нашем "шеринге" ты платишь только за минуты вождения и ожидания. В Китае - еще и за километраж. "Регистрация там тоже сложнее, - говорит Моржаретто. - Надо обязательно приезжать в офис компании и проходить там двухчасовой курс. Водителям объясняют все тонкости и правила сервиса, последствия нарушений. Пока "курсант" учится, его документы проверяют". В Москве - гораздо проще. Отсканировал паспорт и права, сделал селфи, отправил через приложение - через 2 часа (как правило, бывает, проверка занимает больше времени) можешь ехать.

При этом в Москве развитие "шеринга" идет быстрее. Например, в "Яндекс. Драйв" "РГ" сообщили, что планируют новое расширение автопарка. Недавно пользователям стали доступны минивэны Volkswagen и мини-грузовики, премиальные Mercedes и BMW. В свою очередь, в "Делимобиле" сделали ставку на расширение зон, где можно завершать аренду. Теперь его машины можно оставлять и брать в Одинцове, Зеленограде, Дзержинском, столичной Щербинке и московском микрорайоне Северном. А BelkaCar разработал пониженные тарифы для тех, кто берет машины в Новогиреево, Очаково-Матвеевском и Измайлове.

До 2030 года общее количество машин каршеринга в Москве вырастет с 21 до 30 тысяч. География тоже будет расширяться.