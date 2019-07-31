В Ржевском районе в новом учебном году, по сути, не станет трех сельских малокомплектных школ - их присоединят к близлежащим и более крупным, оставив где начальную школу, а где лишь дошкольную группу. И хотя это следствие вроде бы объективного процесса - сокращения сельского населения, жители деревень, чьи дети учились "на соседней улице", воспринимают происходящее однозначно: перспектив у этих населенных пунктов больше не будет.

В статусе филиалов

В районном отделе образования рассказали, что филиалами более крупных СОШ станут Звягинская, Ореховская и Медведевская школы. В начальной Звягинской школе в прошлом учебном году занимались семеро детей. С 1 сентября там останется только дошкольная группа и в ней четверо ребятишек. Более старшие поедут учиться в "головную" Чертолинскую СОШ. Ореховская школа станет филиалом Глебовской, но из-за "очень длинного плеча подвоза" там пока оставляют и начальную школу, и дошкольную группу - в обоих звеньях по три ребенка.

Самая непростая ситуация сложилась в третьей "оптимизируемой" школе - Медведевской основной. Совсем недавно она была относительно крупной, там с первого по девятый класс занимались больше двадцати детей, с которыми работали десять педагогов-предметников. Однако в прошлом году школяров осталось 12 на девять классов. И власти поставили "вопрос ребром": родителям было предложено подумать о переводе детей из 5-9-х классов либо в основную школу в деревне Артемово, либо в среднюю в поселке Есинка. Обе от Медведева находятся на расстоянии 11-12 километров. В первой учеников - два с половиной десятка, ученический список второй на конец учебного года включал 157 фамилий.

С весны проблема без особого успеха обсуждалась с родителями, педагогами и жителями Медведевского поселения, многие из которых оказались против перевода детей в другие школы, но 21 июня судьба учебного заведения, открытого еще в 1869 году - после земской реформы Александра Второго, была решена: глава Ржевского района Валерий Румянцев подписал постановление о реорганизации Есинской СОШ путем присоединения к ней Медведевской школы в статусе филиала, в котором остается только начальная школа и дошкольная группа.

В деревню, где закрыта школа, молодые люди никогда не приедут

- У меня один ребенок дошкольник, второй пойдет в этом году в пятый класс, - рассказывает жительница деревни Варвара Баранова. - И мы не хотим, чтобы его куда-то возили на школьном автобусе, тем более по федеральной трассе Москва - Рига. Именно из-за школы несколько лет назад мы и купили дом в Медведеве. Потому что, когда мы жили в другом месте, я ребенка почти в пять утра поднимала, мы бежали на автобус на край деревни. Но тогда сын в детском саду был. Когда же он в школу пошел, мы здесь дом купили. Нам было очень удобно. А теперь опять куда-то ездить…

Здание законсервируют

"Магнитом" для семьи Соловьевых в Медведеве тоже стали детсад и школа: молодые люди сюда переехали из Ржева около десяти лет назад. Недавно в семье родился второй ребенок.

- Мы выбрали эту деревню для жизни именно из-за наличия детского сада и отличной школы, - рассказывает Артем Соловьев. - Дочка должна в этом году идти в седьмой класс, и теперь мы не знаем, что делать.

У властей, однако, свои доводы. В райадминистрации поясняют, что среднегодовой размер затрат на одного ученика по району - около 160 тысяч рублей, а по Медведевской школе, где на 12 учеников два десятка педагогов и обслуживающего персонала, - почти 308 тысяч, что как минимум нерационально. При этом до одной из соседних школ автобус из Медведева едет 14 минут, до другой - 13, и в СОШ в Есинке гораздо больше возможностей в плане образования, кружков, да и просто социализации.

- О какой социализации можно говорить, когда в классе по одному - два ребенка?! - задается вопросом заведующий районным отделом образования Алексей Макурин. - Мы, конечно, придумываем всякие способы социализации, всевозможные детские слеты проводим, но этого недостаточно. Ребятам нужно ежедневное общение со сверстниками. Кроме того, в Есинской школе медведевские дети получат не основное, а среднее образование. А из Медведева после девятого класса они шли кто куда - кто в десятый класс в другие школы, кто в ржевские колледжи. Но ездили они уже за свой счет, а не на школьном автобусе.

По словам Алексея Макурина, только четверо медведевских педагогов не находятся на пенсии по возрасту. Двум учителям работу уже подыскали, по оставшимся "идет работа". Построенное в 1953 году крепкое одноэтажное здание школы с газовым отоплением власти намерены на год законсервировать, "а там видно будет". Мол, и снова можно открыть, были бы дети.

Только в такую перспективу люди не особо верят.

Комментарии

Наталья Фролова, заместитель главы администрации Ржевского района по социальным вопросам:

- Вопрос о реорганизации долго прорабатывался. Просчитывалась наполняемость школы на ближайшие несколько лет: мы смотрели численность населения на территории, количество и возраст детей, в какие близлежащие школы их удобно возить. К сожалению, численность сельского населения снижается. Мы как могли держали Медведевскую школу, старались не закрывать 5-9-е классы, но тенденция к снижению количества учеников там прослеживается уже не один год.

Татьяна Румянцева, депутат собрания депутатов Ржевского района:

- Да, можно просчитать на перспективу, сколько будет детей. Но в Ржевском районе сейчас появилась такая тенденция: люди на материнский капитал покупают жилье в районе, потому что у нас дешевле. А значит, могут появиться "непросчитанные" дети. Но в деревню, где закрыта школа, молодые люди никогда не приедут. А значит, она будет умирать. 11 июня на заседании правительства Тверской области губернатор Игорь Руденя говорил, что для нашего региона формирование позитивных демографических тенденций - первостепенная задача. И что необходимо обеспечить рост рождаемости коренного населения через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых. А мы школы закрываем. Вот такая поддержка...