Число подтопленных населенных пунктов в Приамурье увеличилось до 30

За последние сутки в Амурской области паводок пришел еще в три села. Вместе с ними число подтопленных населенных пунктов достигло 30, сообщается на сайте регионального правительства.

Пострадали 611 частных жилых домов, 968 придворовых территорий, 224 дачных участка и 28 участков автомобильных дорог.

В Приамурье развернули семь пунктов временного размещения, в которых сейчас находится 549 человек, в том числе 236 детей. Всего из подтопленных районов эвакуировали 2363 человека, в том числе 753 ребенка.

Эвакуации прошли также в детских оздоровительных лагерях "Колосок" и "Мелиоратор" и на базе отдыха "Красный Яр" Белогорского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Смены пришлось завершить досрочно из-за того, что вода начала подтапливать подъездные дороги.

Специалисты МЧС осуществляют мониторинг гидрологической обстановки, информируют население и оказывают адресную помощь. На подмогу коллегам из Амурской области прибыли спасатели из Хабаровска.