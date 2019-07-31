1 августа в 00.00 по московскому времени программа "Дальневосточный гектар" стартует еще в двух регионах ДФО - Республике Бурятия и Забайкальском крае. "Уже пять тысяч человек проявили интерес к получению земли. В первую очередь это те, кто занимается сельским хозяйством либо хочет построить жилье", - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Желающим жить и хозяйствовать на своей земле есть из чего выбирать: в Бурятии под программу отдали 13,8 миллиона гектаров, в Забайкалье - 19,7 миллиона.

Желающим жить и хозяйствовать на своей земле есть из чего выбирать: в Бурятии под программу отдали 13,8 миллиона гектаров (39 процентов площади региона), в Забайкалье - 19,7 миллиона.

- У нас под действие программы подпадает 46 процентов территории - больше, чем в других субъектах Дальнего Востока, где средний показатель составляет 32 процента, - подчеркнул глава Забайкальского края Александр Осипов.

В ближайшие полгода подавать заявки на бесплатный надел в Бурятии и Забайкалье смогут только жители этих регионов.

- У них приоритетное право взять землю, которую они любят и знают, где жили их предки, - объяснил гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) Сергей Ховрат. - С 1 февраля получить участок здесь сможет любой дальневосточник, а с 1 августа 2020 года такая возможность будет у всех граждан России и участников госпрограммы переселения соотечественников.

Программе "Дальневосточный гектар" три года. За это время землю получили 76 тысяч человек

В Бурятии многие лакомые кусочки попали в зону "нельзя": прежде всего республика закрыла для свободной раздачи Центральную экологическую зону Байкала, пригороды Улан-Удэ и Северобайкальска, сакральные места и приграничные территории. Но и оставшегося достаточно для инициативных и рукастых людей. К тому же власти предлагают пользователям гектаров около 40 различных мер господдержки для освоения земли - гранты, субсидии, льготные кредиты и лизинг, квоты на заготовку древесины.

- Наибольший процент получателей "дальневосточного гектара" - 83 процента - это жители данного субъекта, - говорит министр имущественных и земельных отношений Республики Бурятия Маргарита Магомедова и поделилась наблюдением. - Статистика говорит о том, что программа в первую очередь направлена на то, чтобы заинтересовать и удержать на Дальнем Востоке местных жителей.

Комментарий

Юрий Трутнев, вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе:

- Программе "Дальневосточный гектар" три года. За это время семьдесят шесть тысяч человек получили землю быстро и бесплатно. Люди на своих гектарах строят дома, объекты бизнеса и производства, занимаются сельским хозяйством и туризмом.

Средний срок получения земли по программе - чуть больше сорока дней. Есть и рекорд - восемнадцать дней. Это, наверное, самая быстрая скорость предоставления земли не то что в России, - в мире.

Справка "РГ"

Подать заявление на получение земли можно в электронном виде через федеральную информационную систему "НаДальнийВосток.рф". Жители отдаленных территорий, где интернет отсутствует, смогут сделать это в районных филиалах МФЦ. Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно.