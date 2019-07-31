После трагедии в Хабаровском крае миллионы родителей задумались о безопасности своего ребенка в детском лагере. Особенно те, у кого дети сегодня пакуют рюкзаки в августовскую лагерную смену. Пока многочисленные комиссии пожарных, санитарных врачей и чиновников проводят очередные тотальные проверки в лагерях, корреспонденты "РГ" попытались разобраться, что можно сделать, чтобы родители не боялись отправлять в них детей.

Звонок директору

Прежде чем отправить ребенка в лагерь, в первую очередь нужно проверить, входит ли он в реестр разрешенных и одобренных в регионе. Все-таки печати ответственных чиновников хотя бы формально, но успокаивают.

Главный инструмент родительского контроля - телефон. В Поморье, например, во всех лагерях, включая палаточные, работает мобильная связь

Практически во всех внешне безопасных лагерях, где побывали корреспонденты "РГ", действует система мер, позволяющая родителям дистанционно наблюдать, чем занят их ребенок, быть постоянно с ним на связи. На сайтах таких лагерей не ленятся выкладывать меню с фото блюд, можно увидеть, чем кормят детей на завтрак, обед и ужин. Как, например, в детском центре "Океан" в Приморском крае.

Главный инструмент родительского контроля - телефон. Как сообщили в минтрудсоцразвития Поморья, все лагеря, включая палаточные, обеспечены стационарной или устойчивой мобильной связью. Директор детского лагеря "Огонек" в Дагестане Курбан Аммаев рассказал "РГ", что до начала смены лично позвонил всем родителям, чтобы они знали, кто является директором, и могли сохранить его номер.

Родительский день

В Калининградской области уровень родительского контроля зависит от правил, установленных в каждом конкретном лагере. Где-то общение детей, мам и пап ограничивается одним родительским днем за всю смену, а где-то можно приезжать хоть каждый день.

- В новосибирских детских лагерях никто не запрещает родителям приезжать навещать детей, но строго в специально отведенное время, - говорит Андрей Данилков, председатель правления Фонда развития детских лагерей, - но, конечно, как и везде, в области действует распоряжение Роспотребнадзора не пускать родителей в корпуса, вглубь территории. Для встреч с детьми есть специально оборудованные площадки.

Кроме того, во многих лагерях работают "горячие линии", на них родители могут позвонить в любое время дня и ночи. И если у ребенка не тихий час, его могут позвать к телефону.

Что касается номеров вожатых и воспитателей, в одних лагерях их охотно раздают, а где-то не делают этого принципиально, иначе работа превратится в постоянное общение с взволнованными родителями.

Вожатые - сами дети!

Многих родителей волнует возраст вожатых. С одной стороны, детям с ними интересно, они могут говорить с ними на одном языке. Но если рядом нет более взрослых, опытных воспитателей, это действительно может превратиться в проблему.

Вот что рассказала "РГ" астраханка Юлия Баладина.

- Дважды отправляла дочь в детский лагерь: в прошлом июле - в "Астраханские зори", в октябре - в "Артек". В астраханском лагере вожатые сами еще дети, им по 17 лет. У них нет опыта - ни профессионального, ни личного, они плохо "разруливали" ситуации. Я приехала однажды в обед, никто из ребят не спит, все носятся по спальням. Большую часть времени дети были сами по себе, в основном сидели в корпусе.

По словам Юлии, в "Артеке" работа с детьми и родителями организована намного лучше.

- Там система контроля более развита, кроме вожатых, есть менеджеры, с которыми можно связаться по телефону, работала круглосуточная "горячая линия". Я звонила, чтобы выяснить любые нюансы. Это очень важно, особенно когда лагерь далеко и родители не могут приехать навестить ребенка.

По мнению Светланы Важениной из Санкт-Петербурга, было бы правильнее, если бы за конкретных 5-10 детей отвечал один взрослый человек. "Подчеркиваю, по-настоящему взрослый, а не 18-20-летний студент-вожатый, с безопасностью в лагере было бы куда надежнее", - считает она.

К слову, к безопасности детей в лагерях совсем уж решительно отнеслись в Дагестане. Там фразу "к каждому лагерю постового не приставишь" переиначили с точностью до наоборот. За каждым лагерем в этом регионе закреплены сотрудники МВД, они находятся там круглосуточно, помещения оснащены сигнализацией и "тревожной кнопкой", сообщили "РГ" в министерстве образования Дагестана.

Ночами уже холодно

Даже летом в некоторых регионах ночами бывает холодно. Тем более в августе, когда начинаются заморозки. А это значит, нужна безопасная система обогрева. Родителям нужно обратить внимание, чтобы в палатках не было отопительных приборов. Располагаться они должны в непосредственной близости от водоема и обязательно должны быть снабжены огнетушителями. Не поленитесь и, не доверяя сайту, если есть такая возможность, съездите на место и убедитесь, что хотя бы внешне все в лагере в порядке. На учете МЧС России сейчас 45 тысяч детских оздоровительных лагерей по всей России. По данным минпросвещения, из них 1390 - палаточного типа.

Так, в Вологодской области 24 июля открыли третью смену в палаточном лагере "Салют". Он разбит в деревне Сывороткино Великоустюгского района. В 30 палатках здесь живут 82 ребенка. После трагедии в Хабаровском крае сотрудники МЧС провели внеплановое инспектирование лагеря. В ведомстве отчитались, что в палатках нет тепловых пушек и других обогревательных приборов. Для обогрева используются спальные мешки и теплые вещи. Не обернется ли это другой проблемой. Будет ли в них детям тепло и комфортно, не заболеет ли кто-то в итоге, никто пока не думает.

Но взять и закрыть разом все палаточные лагеря тоже не дело. Жизнь в палатках у костра - это ж ни с чем несравнимый опыт и особая романтика. И тут, скорее, прав отец четверых детей Сергей Пименов, известный продюсер и диджей.

- У меня есть знакомый, который руководит военно-патриотическим клубом и занимается с подростками поисковой работой, так они все время в полях палатку разбивают. И ни разу ничего не сгорело, не взорвалось. Все-таки очень много зависит не столько от комфортабельных условий, сколько от личностного фактора, от человека, которому ты доверяешь своих детей. От руководителей лагеря, которые набирают вожатых, оценивая степень их ответственности.

Между тем

В Челябинской области для закрытия детского палаточного лагеря была организована целая полицейская операция. В лесной массив, возле поселка Слюдорудник под Кыштымом, где разместились палатки и полевая кухня лагеря, неожиданно нагрянули сотрудники местного отдела МВД. Собрали всю отдыхающую детвору и экстренно эвакуировали в поселок. А потом несколько часов удерживали в спортзале сельской школы, пока не приехали родители.

Инцидент произошел 26 июля. Однако известно о нем стало лишь через несколько дней - из постов в соцсетях раздосадованных родителей. Якобы после трагедии в Хабаровском крае руководству лагеря сообщили о его закрытии. Прибывших из похода ребят в принудительном порядке закрыли в душном помещении без воды и еды.

В полицейском главке региона информацию о визите в палаточный лагерь под Кыштымом подтвердили.

- В ходе проверочных мероприятий в лесном массиве был выявлен палаточный лагерь, работавший без разрешительных документов, - пояснили в ГУ МВД региона. - Родителям 30 находившихся там воспитанников было рекомендовано забрать из него детей. В отношении организаторов несанкционированного лагеря проводится проверка.

Как сообщили собственные источники "РГ", детей до приезда родителей действительно поместили в спортзале школы. Однако никто не морил их голодом.

- Непонятно, откуда столько желания представить ситуацию в искаженном свете, - посетовал один из полицейских. - Ведь мало ли что могло произойти с этими детьми в лагере. Об этом их родители не подумали? Полицейские действовали в строгом соответствии с законом, чего не скажешь об организаторах дикого отдыха на природе.